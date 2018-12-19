少女漫畫家改做陶 「阿咧」鶯歌陶博館開個展

以浴缸、馬桶為船身的《尚達號》，諧音就是「上大號」，阿咧還為它裝上許多隻腳，讓大船上岸之後可以移動，暗喻忙碌的生活要緩慢進行。（陳俊雄翻攝）

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阿咧和他的陶藝作品。（陳俊雄翻攝）

曾畫過少女漫畫的插畫家「阿咧」葉信泓，把平面創作轉往立體的陶藝創作，作品蘊含的獨有幽默卡通風格也吸引黃仔佼、林志玲收藏，阿咧也在陶博館展出的「陸上行舟─阿咧創作展」中，盡情展示自己12年來的創作心路歷程。

大學時主修水墨畫的陶藝家葉信泓，畢業後一度當過少女漫畫家，後以筆名「阿咧」化起插畫而走紅，源源不絕的靈感，也讓阿咧從平面轉為立體創作。

他認為，陶土是最能實現想像力的媒材，投入陶藝創作至今超過12年。

阿咧認為，陽光、空氣、水是構成自然的三要素，而幽默、想像力、玩具是構成阿咧的三要素！渾然天成的風趣個性讓他信手拈來就是一個哏，因此在眾多展品中，阿咧以《尚達號》做為主角，吹起「陸上行舟─阿咧創作展」啟航的笛聲。

本展共展出72件作品，使用特殊的「睡前燒」技法（睡覺前才燒），阿咧說：「尚達號又叫上大號，它前進的能源是便便，只要便便是健康的，就會勇往直前，所以我們不能挑食喔！」船尾更設計可裝捲筒衛生紙的支架，幽默感十足的作品令人捧腹。

阿咧獨有的作品風格不但成功擄獲大眾的心，連知名藝人黃子佼和林志玲等人都有收藏他的陶作。

陶博館表示，除了「陸上行舟─阿咧創作展」，同時間在3樓特展室展出的「2018台灣國際陶藝雙年展」、市民陶藝平台的「玩花漾─郭怡萍陶瓷個展」、1樓陽光特展室的「坯坯豬─2019全國生肖陶藝競賽展」也都直得一看，相關展覽訊息可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

(中時 )

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