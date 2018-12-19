企業贊助 雲林家扶設「感統教室」嘉惠遲緩兒

2018年12月19日 19:41 中時 張朝欣

新竹縣慧容科技公司為幫助雲林縣的發展遲緩兒童，捐助50萬元在雲林家扶北港服務處設置「感統教室」，19日正式啟用，教室內有光振球池、聲控花燈等多項感官設備，可幫助孩子進行感覺統合，讓早期療育復健事半功倍。

慧榮科技總經理苟嘉章19日帶領10名志工前往雲林家扶北港服務處，了解「感統教室」使用情況，由家扶總會社資處長林秀鳳、雲林家扶主委陳燦勳解說導覽，小朋友平躺於教室仰望星空雲朵、聲控花燈，藉由感官刺激輸入，情緒獲得穩定放鬆。

雲林家扶發展學園個案管理大班的游小妹，4歲多發現有自閉症現象，多年來接受療育，在感官設備光振球池裡感受泡泡浴的觸感後，情緒變得更穩定，讓游媽媽非常感謝雲林家扶與慧榮科技的用心。

林秀鳳表示，耶誕前夕獲慧榮科技捐贈50萬元，幫助雲林家扶建置完善的「感統教室」與提升安全防護設備，教室內設有斜坡道、懸吊系統、光振球池、聲控花燈、星空雲朵、觸感爬行隧道等多項感官設備，讓慢飛天使獲益無窮。

陳燦勳指出，雲林家扶發展學園受雲林縣府委託，負責遲緩兒通報與個案管理服務，另有北港地區的社區療育據點，提供家長的支持活動，感謝慧榮科技關注到雲林家扶發展學園的需求，讓慢飛天使可以做更深入的療育復健。

(中時 )