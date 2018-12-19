BAE系統的輕戰車得到美國陸軍MPF合約

BAE系統與通用陸地系統(GDLS)的輕戰車，得到美國陸軍MPF合約。(圖/BAE)

友善列印
中時電子報

美國陸軍在12月17日宣布，由BAE系統公司與通用動力陸地公司所合作的輕戰車，取得「移動保護火力」(Mobile Protected Firepower,MPF)的合約，BAE與通用陸地(GDLS)將要開始生產MPF的原型，合約價達到3.76億美元。

國際防衛雜誌(National Defense Magazine)報導，美國陸軍在2015年提出新式輕戰車計畫，輕戰車的重量約在30噸，具有足夠的火力，能夠幫助前線步兵擊破敵方的防禦工事和防禦點。

參與這場標案的有2個團隊：BAE與GDLS，以及美商SAIC和新加坡的ST工程公司(ST Engineering Land Systems)，得標的是BAE與GDLS，不過美國陸軍不會說明原因。總之BAE與GDLS要先製作12輛原型車，並且14個月內完成第一輛，之後將進行一系列評估，以測試其殺傷力、移動性能和生存能力。

BAE's MPF

雖然時間很趕，但BAE相當有信心，他們認為初部的初始生產可以生產26輛~28輛，預計最終的生產量是504輛，每個美國陸軍步兵旅戰鬥隊會有14輛。

MPF雖然是輕戰車，但也必須具備105至120公釐加農炮的火力，並且有著合格的防護力。先前曾打算MPF可以空投，不過後來放棄了這個想法，畢竟空投的重量有限。

MPF的外型很像以前美國陸軍曾經推動的M8輕戰車，也可以說MPF是M8的現代化版本，為了符合防護力，MPF在設計初期就會安裝主動防護系統APS，剋制火箭推榴彈和反裝甲飛彈。

(中時電子報)

文章來源：BAE, General Dynamics Win Contracts for Army's Mobile Protected Firepower Program

針對陸 美最大限度支援日完善防… 洩露遼寧號機密 CSIC前總經理孫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。