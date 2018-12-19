BAE系統的輕戰車得到美國陸軍MPF合約

2018年12月19日 18:40 中時電子報 江飛宇

美國陸軍在12月17日宣布，由BAE系統公司與通用動力陸地公司所合作的輕戰車，取得「移動保護火力」(Mobile Protected Firepower,MPF)的合約，BAE與通用陸地(GDLS)將要開始生產MPF的原型，合約價達到3.76億美元。

國際防衛雜誌(National Defense Magazine)報導，美國陸軍在2015年提出新式輕戰車計畫，輕戰車的重量約在30噸，具有足夠的火力，能夠幫助前線步兵擊破敵方的防禦工事和防禦點。

參與這場標案的有2個團隊：BAE與GDLS，以及美商SAIC和新加坡的ST工程公司(ST Engineering Land Systems)，得標的是BAE與GDLS，不過美國陸軍不會說明原因。總之BAE與GDLS要先製作12輛原型車，並且14個月內完成第一輛，之後將進行一系列評估，以測試其殺傷力、移動性能和生存能力。

BAE's MPF

雖然時間很趕，但BAE相當有信心，他們認為初部的初始生產可以生產26輛~28輛，預計最終的生產量是504輛，每個美國陸軍步兵旅戰鬥隊會有14輛。

MPF雖然是輕戰車，但也必須具備105至120公釐加農炮的火力，並且有著合格的防護力。先前曾打算MPF可以空投，不過後來放棄了這個想法，畢竟空投的重量有限。

MPF的外型很像以前美國陸軍曾經推動的M8輕戰車，也可以說MPF是M8的現代化版本，為了符合防護力，MPF在設計初期就會安裝主動防護系統APS，剋制火箭推榴彈和反裝甲飛彈。

(中時電子報)