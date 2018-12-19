麥寮鄉反對增六輕垃圾焚化量 連署強調鄉民性情剽悍

台塑六輕焚化爐更新擴建，麥寮鄉代會連署反對。（張朝欣翻攝）

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麥寮鄉代會主席蔡長昆反對增加六輕垃圾焚化量，強調鄉民性情剽悍。（張朝欣攝）

台塑六輕焚化爐提出更新擴建工程，環保署19日進行最後一次環境影響評估審查會議，麥寮鄉民代表會連署反對此案，連署書強調「本鄉住民各個性情剽悍，為捍衛自身權益，從未置身事外」，此案若通過，將發動抗爭甚至不惜封路。

位於麥寮鄉的六輕廠區有2座焚化爐，原環評核定每日焚化量400噸，目前每天焚化量約150噸，主要是焚燒廠區與麥寮、台西2鄉垃圾，今年台塑六輕提出焚化爐更新擴建工程，環評核定每日焚化量不變，環保署原則上同意，但擴建後必需協助雲林縣其他鄉鎮市焚燒垃圾。

麥寮鄉民對此大多表示反對，認為焚燒更多垃圾，等於增加空氣汙染，且其他鄉鎮垃圾車不斷進出麥寮鄉，也會產生交通、髒亂等問題，大家為了維護生活環境品質，將不惜發動抗爭捍衛自身權益。

麥寮鄉民代表會接獲鄉民陳情，19日鄉代會主席蔡長昆邀集本屆、即將上任的下屆鄉代共同連署，反對六輕新增處理雲林縣境內垃圾，強調為維護鄉民的權益及環境安全衛生，決定發動抗爭，不排除封路保護地方環境公共衛生。

連署書上還寫道「各位評審委員忝居高位，學識淵博更應體察民意，本鄉住民各個性情剽悍，為捍衛自身權益，從未置身事外，六輕進駐後近年來已漸平息紛爭，請勿再次引發爭端」。

蔡長昆表示，他不反對六輕焚化爐更新擴建，但無法接受必需焚燒其他鄉鎮市垃圾這個但書，因為這等於是犧牲麥寮鄉民的生活境品質來解決垃圾問題，相關單位應設法研擬其他更完善的垃圾解決方案才對。

(中時 )

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