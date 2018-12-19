卓榮泰提兩岸路線辯論 綠委：很好的起手式

友善列印
中時

民進黨主席候選人卓榮泰今接受專訪時拋出，未來若當選，要召開包括兩岸等路線辯論大會，甚至討論台灣前途決議文。對此，綠委趙天麟表示，過去民進黨內維持現狀的論述欠缺彈性，卓榮泰願意談及此議題，就會讓大家對他其他議題改革更讓人期待，是很好的起手式，直言「這就對了！」

趙天麟說，大家本來擔心卓榮泰會不會是守成代表或保皇黨功能，但他在參選時就願意碰觸看似敏感的兩岸路線，這是非常好的起手式；兩岸路線在民進黨是「不需要存在的禁忌，卻又是十足存在的禁忌」，卓榮泰願意談及此議題，就會讓大家對他其他議題改革更讓人期待。

趙說，過去蔡英文擔任主席時，黨內多認為兩岸維持現狀是好的，但現實是缺乏彈性、有欠靈活，卓榮泰若願意在擔任主席後進行兩岸路線辯論，他相當樂見其成，也代表未來民進黨沒有什麼不能夠討論。

趙天麟說，經過這次的選票洗禮教訓，如果民進黨能透過新主席以及路線辯論回應民意，應該會是給一個民進黨「補考的機會」。

綠委鄭運鵬說，即便中國大陸在兩岸議題不斷對民進黨施壓，但台灣的經濟成長數據是好的，只是沒辦法落實到基層勞工上，而前總統馬英九執政時兩岸關係好，但經濟狀況不好，顯示這兩者沒有必然關係。

鄭運鵬說，兩岸問題若卓榮泰願意談，這是很好，但不需要擴大成民進黨敗選的主因，畢竟敗選問題還是內政問題比較相關。

(中時 )

邱莉莉呼籲民進黨團成員團結 贏… 韓國瑜：內閣名單不要像下水餃一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。