卓榮泰提兩岸路線辯論 綠委：很好的起手式

2018年12月19日 18:56 中時 郭建伸

民進黨主席候選人卓榮泰今接受專訪時拋出，未來若當選，要召開包括兩岸等路線辯論大會，甚至討論台灣前途決議文。對此，綠委趙天麟表示，過去民進黨內維持現狀的論述欠缺彈性，卓榮泰願意談及此議題，就會讓大家對他其他議題改革更讓人期待，是很好的起手式，直言「這就對了！」

趙天麟說，大家本來擔心卓榮泰會不會是守成代表或保皇黨功能，但他在參選時就願意碰觸看似敏感的兩岸路線，這是非常好的起手式；兩岸路線在民進黨是「不需要存在的禁忌，卻又是十足存在的禁忌」，卓榮泰願意談及此議題，就會讓大家對他其他議題改革更讓人期待。

趙說，過去蔡英文擔任主席時，黨內多認為兩岸維持現狀是好的，但現實是缺乏彈性、有欠靈活，卓榮泰若願意在擔任主席後進行兩岸路線辯論，他相當樂見其成，也代表未來民進黨沒有什麼不能夠討論。

趙天麟說，經過這次的選票洗禮教訓，如果民進黨能透過新主席以及路線辯論回應民意，應該會是給一個民進黨「補考的機會」。

綠委鄭運鵬說，即便中國大陸在兩岸議題不斷對民進黨施壓，但台灣的經濟成長數據是好的，只是沒辦法落實到基層勞工上，而前總統馬英九執政時兩岸關係好，但經濟狀況不好，顯示這兩者沒有必然關係。

鄭運鵬說，兩岸問題若卓榮泰願意談，這是很好，但不需要擴大成民進黨敗選的主因，畢竟敗選問題還是內政問題比較相關。

(中時 )