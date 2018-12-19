Vivienne Westwood紀錄片本尊不滿 批導演沒「詳實呈現」

2018年12月19日 19:05 中時 潘鈺楨

薇薇安魏斯伍德。（佳映提供）

紀錄片《WESTWOOD：龐克時尚教母》（Westwood: Punk, Icon, Activist）紀錄英國服裝設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood），其人、其設計、其品牌形象充滿了龐克與反叛精神，人稱「西太后」的她和本片的女導演洛爾納塔克（Lorna Tucker）在拍攝完畢後就因意見不合而分道揚鑣，讓電影無論螢幕前、後都充滿了爭議。

年近八旬的她曾公開譴責紀錄電影《WESTWOOD：龐克時尚教母》，認為導演沒有詳實呈現她對反建制的追求。跟拍她數年的本片導演洛爾納塔克則表示，這部作品展示了這位龐克時尚教母感性甚至是脆弱的一面；而這正是她所想讓觀眾看見的，進而去了解到「西太后」其實是個多麼不可思議的人。

「我不確定要不要向別人展示這些垃圾！」國際知名的時尚設計師薇薇安魏斯伍德在片中一面看著自己設計的服裝、一面如此說道。對於動不動就認真考慮要把自創品牌公司關閉的西太后來說，如果真能心所欲，她最想做的事情是學中文，對中華文化向來孺慕有加的薇薇安魏斯伍德總是渴望掙脫束縛、挑戰傳統，以自身的獨特性創造自由靈魂。電影《WESTWOOD：龐克時尚教母》現正熱映中。

(中時 )