Vivienne Westwood紀錄片本尊不滿 批導演沒「詳實呈現」

薇薇安魏斯伍德。（佳映提供）

友善列印
中時
薇薇安魏斯伍德。（佳映提供）

紀錄片《WESTWOOD：龐克時尚教母》（Westwood: Punk, Icon, Activist）紀錄英國服裝設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood），其人、其設計、其品牌形象充滿了龐克與反叛精神，人稱「西太后」的她和本片的女導演洛爾納塔克（Lorna Tucker）在拍攝完畢後就因意見不合而分道揚鑣，讓電影無論螢幕前、後都充滿了爭議。

年近八旬的她曾公開譴責紀錄電影《WESTWOOD：龐克時尚教母》，認為導演沒有詳實呈現她對反建制的追求。跟拍她數年的本片導演洛爾納塔克則表示，這部作品展示了這位龐克時尚教母感性甚至是脆弱的一面；而這正是她所想讓觀眾看見的，進而去了解到「西太后」其實是個多麼不可思議的人。

「我不確定要不要向別人展示這些垃圾！」國際知名的時尚設計師薇薇安魏斯伍德在片中一面看著自己設計的服裝、一面如此說道。對於動不動就認真考慮要把自創品牌公司關閉的西太后來說，如果真能心所欲，她最想做的事情是學中文，對中華文化向來孺慕有加的薇薇安魏斯伍德總是渴望掙脫束縛、挑戰傳統，以自身的獨特性創造自由靈魂。電影《WESTWOOD：龐克時尚教母》現正熱映中。

(中時 )

邵雨薇扮「全民姑姑」 吳慷仁說… 玖壹壹登《紅白》 要歌迷帶道具…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。