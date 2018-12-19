玖壹壹登《紅白》 要歌迷帶道具同high

玖壹壹登《紅白》。（台視）

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BCW登《紅白》。（台視）

天團玖壹壹以及同門師弟「嘻哈金童」BCW將登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》，明年1月5日用音樂撼動小巨蛋。玖壹壹與BCW皆是第一次受邀參加《紅白》和全球華人一起過年，日前演唱會才圓滿落幕的玖壹壹表示很開心，好像又回到小巨蛋開演唱會，希望屆時能把「臺玖線一票玩到底」的精神再次跟觀眾分享。

玖壹壹之前在演唱會上挑戰四面舞台與歌迷互動，這次《紅白》也設計了搖滾區讓歌迷有更近距離目睹偶像的機會，玖壹壹趁機向歌迷喊話：「剛結束演唱會的寶貝袋已經全數用完，搖滾區的觀眾需要自備互動道具了，不管你帶什麼來、跟著玖壹壹一起High就對了。」他們也透露將帶來新歌及組曲的表演，並以「夜市」為主題：「符合我們主打歌『鄉下來的』精神，因為不管在那裡打拼的人，都要抱持著『成功返鄉去』的目標。」與過年回鄉的熱鬧年節氣氛相呼應。

玖壹壹出道至今即將邁入10週年，恰巧與《紅白》同年，對於這10年的感想，他們表示：「想要放長假一個月！」

新銳嘻哈歌手BCW也表示已做好準備：「我應該是全場最興奮的人！我來自東岸，會用原住民最熱情的精神感染現場。」第一次受邀上《紅白》的他說會把現場當作派對，用〈東岸〉」這首歌曲感染大家，跟現場觀眾好好熱鬧一下，「我就在舞台完整呈現最真實的自己、不做作，就像他們(玖壹壹)一樣。」

(中時 )

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