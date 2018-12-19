誑稱睡蓮治癌藝人溫翠蘋胞妹誤信致死 業者遭判刑

2018年12月19日 19:15 中時 胡健森

曾引發社會關注討論，藝人溫翠蘋胞妹Jessica因誤信睡蓮產品能抗癌卻導致病情急速惡化，不幸在去年3月病逝，溫翠蘋傷心之餘憤而控告睡蓮產品經銷商涉嫌詐欺，宜蘭地方法院19日宣判，業者李金霖、申菁菁及李妻陳釗美3人同犯加重詐欺罪，李、申各判1年6個月，李妻陳釗美則判1年2個月，緩刑2年，犯罪所得全數沒收，全案可上訴。

判決書指出，李金霖（化名李得仕）與妻子陳釗美，都是陳金助、李淑鄉「淨水流璃」農場的經銷商，並在北市中正區有機市場百攤販售淨水琉璃農場等商品，李某另架設網站，販售睡蓮原精、活力素、阿爭水、種子胎盤素，晶膜、睡蓮花茶、睡蓮放鬆精油等商品，還會不定期舉辦「蓮花茶會」分享產品使用心得。

溫翠蘋胞妹Jessica因參加「蓮花茶會」，誤信李、陳、申等人的不實說法及虛構療效，陸續以交付現金、刷卡等方式，支付近百萬元給李男與陳女，購買睡蓮原精等商品，希望能治癒乳癌，卻因此延誤治療，最後不幸病逝。

法官指出，李、陳、申等3名被告明知所販售的睡蓮產品對癌症並無療效，且售價不低，就算被害人（Jessica）不願接受西醫化療，也應委婉規勸，而不是售予高額且無療效的產品，就算被害人為求好死，也不應藉機販售取款，何況如果不是被害人誤信確有療效，又何以願意花盡款項還四處借款，繼續求取產品？法官因而認為3名被告的辯詞無從採信，認為3人共同詐欺事證明確，犯行足堪認定。

(中時 )