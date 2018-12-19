總統視察桃機防疫 期勉全力防堵非洲豬瘟入侵

2018年12月19日 19:11 中時 陳麒全

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施。（陳麒全攝）

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施。（陳麒全攝）

蔡英總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，並慰勉海關、檢疫人員、檢疫犬執勤辛勞，期勉大家堅守崗位，全力防堵非洲豬瘟疫病入侵。

蔡英文總統一行人19日下午2時30分抵達桃園機場第2航廈，先至會議室聽取農委會動植物防疫檢疫局新竹分局簡報，了解檢疫人員執勤模式。接著進入第2航廈管制區內行李轉盤區，至海關檢查台實地觀看海關、防檢局聯合稽查作業，再至防檢局作業櫃台參觀檢疫犬示範檢查行李，最後與防疫人員及檢疫犬隊合影，慰問對執勤人員的辛勞。

蔡英文統總在視察後發表談話表示，在防範疫情上，除了日前立法院三讀通過修正「動物傳染病防治條例」外，行政院也由行政院長賴清德成立應變小組，而全面文宣也開始，讓國人瞭解非洲豬瘟對於整個產業、日常生活的影響，也希望提高警覺。

她再一次呼籲國人，這次的非洲豬瘟疫情必須要嚴陣以待，一旦進入台灣，感染到豬隻，感染率幾乎是百分之百，對產業衝擊非常大，一定要全體總動員來遏止豬瘟的傳入。她在這段時間也看到很多民眾主動在網路上傳遞資訊，以圖文、影音宣傳，就是希望給國人有足夠的警覺與認知，也希望入境的旅客也都能認知到政府對防疫是「非常、非常的堅持，也不會妥協」。

蔡英文總統也強調，呼籲中國大陸，這次非洲豬瘟的疫情「是兩岸之間的一件大事」，依照兩岸在人員、貨品交流的緊密度，有必要對疫情能公開且透明，也希望在最短的時間中給我們最充足的資訊，讓防疫上不會出現漏洞，這也是一個負責任的國家所要做的事情，也期待中國大陸政府能積極行動，積極合作。

(中時 )