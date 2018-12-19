總統視察桃機防疫 期勉全力防堵非洲豬瘟入侵

蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）

友善列印
中時
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，在最後與防疫人員並抱著一隻檢疫犬合影時，檢疫犬冷不防的回頭親了蔡英文總統一下，讓她笑的開懷。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施。（陳麒全攝）
蔡英文總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施。（陳麒全攝）

蔡英總統19日視察桃園機場，瞭解國境非洲豬瘟防疫措施，並慰勉海關、檢疫人員、檢疫犬執勤辛勞，期勉大家堅守崗位，全力防堵非洲豬瘟疫病入侵。

蔡英文總統一行人19日下午2時30分抵達桃園機場第2航廈，先至會議室聽取農委會動植物防疫檢疫局新竹分局簡報，了解檢疫人員執勤模式。接著進入第2航廈管制區內行李轉盤區，至海關檢查台實地觀看海關、防檢局聯合稽查作業，再至防檢局作業櫃台參觀檢疫犬示範檢查行李，最後與防疫人員及檢疫犬隊合影，慰問對執勤人員的辛勞。

蔡英文統總在視察後發表談話表示，在防範疫情上，除了日前立法院三讀通過修正「動物傳染病防治條例」外，行政院也由行政院長賴清德成立應變小組，而全面文宣也開始，讓國人瞭解非洲豬瘟對於整個產業、日常生活的影響，也希望提高警覺。

她再一次呼籲國人，這次的非洲豬瘟疫情必須要嚴陣以待，一旦進入台灣，感染到豬隻，感染率幾乎是百分之百，對產業衝擊非常大，一定要全體總動員來遏止豬瘟的傳入。她在這段時間也看到很多民眾主動在網路上傳遞資訊，以圖文、影音宣傳，就是希望給國人有足夠的警覺與認知，也希望入境的旅客也都能認知到政府對防疫是「非常、非常的堅持，也不會妥協」。

蔡英文總統也強調，呼籲中國大陸，這次非洲豬瘟的疫情「是兩岸之間的一件大事」，依照兩岸在人員、貨品交流的緊密度，有必要對疫情能公開且透明，也希望在最短的時間中給我們最充足的資訊，讓防疫上不會出現漏洞，這也是一個負責任的國家所要做的事情，也期待中國大陸政府能積極行動，積極合作。

(中時 )

韓國瑜：內閣名單不要像下水餃一… 柯P自詡列管8000多案 陳景峻勸：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。