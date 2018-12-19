巧遇總統親自督導桃機檢疫　旅客嚇到臘肉棄置男廁

蔡英文總統19日親自到桃園機場視察，在視察期間有旅客攜帶違規肉品，看到大陣仗在檢疫，可能害怕被查獲將被處重罰，所以將臘味禮盒、臘腸棄置在男廁所內，清潔人員通報檢疫人員前往察看，取回並銷毀。（翻攝自王浩宇臉書）

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蔡英文總統19日親自到桃園機場視察，在視察期間有旅客攜帶違規肉品，看到大陣仗在檢疫，可能害怕被查獲將被處重罰，所以將臘味禮盒、臘腸棄置在男廁所內，清潔人員通報檢疫人員前往察看，取回並銷毀。（翻攝自王浩宇臉書）
蔡英文總統19日親自到桃園機場視察，在視察期間有旅客攜帶違規肉品，看到大陣仗在檢疫，可能害怕被查獲將被處重罰，所以將臘味禮盒、臘腸棄置在男廁所內，清潔人員通報檢疫人員前往察看，取回並銷毀。（陳麒全攝）

為了防範非洲豬瘟擴散，國境單位積極強化入境旅客宣導，蔡英文總統也親自到桃園機場視察，在視察期間有旅客攜帶違規肉品，看到大陣仗在檢疫，可能害怕被查獲將被處重罰，所以將臘味禮盒、臘腸棄置在男廁所內，清潔人員通報檢疫人員前往察看，取回並銷毀。

為了遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，行政院農委會祭出重罰，18日桃園機場就開出了2張新台幣20萬元的罰鍰單，希望能夠嚇阻旅客違規攜帶肉類製品入境。

蔡英文總統19日下午也視察桃園機場，瞭解國境防疫流程，她表示防範非洲豬瘟是兩岸之間的一件大事，也呼籲中國大陸在最短的時間中能給最充足的資訊，讓防疫上不會出現漏洞。

蔡英文總統巡視時，有剛入境的旅客正在第二航廈8號行李轉盤拿取行李，看到龐大的維安陣仗，加上海關及防檢局人員正在加強檢疫工作，剛好身上有攜帶肉類製品的旅客，嚇得把隨身攜帶的香腸禮盒，丟棄在行李轉盤旁邊的男廁所內，清潔人員在清潔時發現物品，連忙通報檢疫人員前往察看，取回並銷毀，成為插曲。

關務署台北關表示，除了在機場各區域加強宣導外，也在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員，是否可攜帶入境；即使發現有違規肉品，通過「應申報櫃檯」也僅會被沒入銷毀，而不會有任何罰鍰。

(中時 )

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