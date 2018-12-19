防堵豬瘟入境　防檢局：旅客不問國籍一律開罰

2018年12月19日 19:24 旺報 賴志昶

隨著非洲豬瘟疫情在周邊國家持續緊張，國人對非洲豬瘟的警覺性在近日也全面大幅提升。對於連日查獲違規受罰民眾以陸籍配偶居多，引發外界質疑，對此行政院農委會防檢局強調，執法沒有針對性，裁罰對象是違規的行為人，為了力阻疫病入境，旅客不問國籍，違規一律依法裁處。

為防範大陸非洲豬瘟疫情入侵，嚇阻旅客僥倖心態違規攜帶動物產品入境，新的裁罰基準自18日凌晨生效，凡自近3年發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境者，第1次罰20萬元，第2次以上直接開罰100萬。

農委會防檢局統計，18日下午4時至19日下午4時，全國各機場、港口（含小三通）查獲旅客違規攜帶動物產品共7件，其中裁罰20萬元者1件（來自大陸豬肉製品）、3萬元5件（大陸3件，越南2件）、1萬元1件（新加坡1件）。

媒體報導有民代返國在機場廁所發現大批旅客棄置疫區肉品一事，防檢局認為，這是裁罰見效所致，但將疫區肉品棄置在廁所，可能被民眾或工作人員經由其他管道攜出，還是應該將違規肉品統一丟到棄置箱內；國人若發現類似任意棄置疫區肉品情形，也請通報防疫機關處理。

此外，19日在宜蘭五結海邊發現的死豬引起國人高度關心，宜蘭動物防疫所判斷初步排除非洲豬瘟可能，農委會防檢局仍協調宜蘭防疫所採樣急件送家衛所檢驗，務必要在最快時間內確定結果。

關於入境是否可以攜帶肉類罐頭的疑義，防檢局表示，由於產品是否屬罐頭不易判定，故民眾不要自行判斷，最好不要帶，以免誤判而遭罰；如果已經帶了，則應在入關前先主動向防檢局動植物檢疫櫃檯申請檢疫，如此縱使判定非屬罐頭，也不會被罰。

關於網路上流傳罹病豬隻豬肉煮熟後可以食用部分，防檢局說明，依據我國動物防疫及肉品檢查規定，罹患非洲豬瘟豬隻將被移動管制，不會進入屠宰場亦不得屠宰供人食用；如果在屠宰場經獸醫師屠前、屠後檢查發現豬隻疑患有非洲豬瘟，該豬隻屠體將判定廢棄並銷燬，不會進入食物鏈。

(旺報 )