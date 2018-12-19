打LOL打到對簿公堂 罵廢物雜種台獨替代役不起訴

陳男在玩《英雄聯盟League of Legends》用「台獨替代役」、「廢物」、「雜種」辱罵林男，挨告公然侮辱，獲不起訴處分，此為示意圖，非當事人。（張穎齊攝）

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打LOL打到打官司！陳姓男子熱愛遊玩知名線上遊戲《英雄聯盟League of Legends》，有次在對戰過程中，對林姓隊友感到不滿，用「台獨替代役」、「廢物」、「雜種」等字眼在對話視窗中，辱罵林男，使林男憤而提告公然侮辱。基隆地檢署受理後，認為玩家在線上遊戲中只知道該角色是遊戲中的一份子，無法得知玩家現實身分，不會貶損其社會評價，予以不起訴處分。

起訴書指出，陳男今年6月下旬晚間8時許，在基隆市七堵區的住所上網玩英雄聯盟時，在遊戲伺服器內登入帳號角色，卻在對戰過程中，玩得不順，突然大發脾氣，在同隊玩家看得到的對話視窗中，對林男使用的角色暱稱「還趕下來啊」辱罵「台獨替代役」、「廢物」、「雜種」等字眼。

林男見狀氣炸，認為陳男在5名隊友都看得到的視窗中辱罵他，已貶損他的人格及社會評價，憤而向警方報案，控告陳公然侮辱。

陳男到案後則供稱，他並不認識林男，當時只是在說政治人物，並沒有針對林。

檢方認為，網路遊戲雖屬公開環境，是不特定或多數人可以共見共聞，但玩家所扮演的虛擬人物，只是參與遊戲的一份子，除此之外，在遊戲中並不知道玩家的真實身分或特徵，因此陳男此舉，並不會貶損林男的社會評價與地位，不構成公然侮辱罪，予以不起訴處分。

(中時 )

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