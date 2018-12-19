柯P自詡列管8000多案 陳景峻勸：仍應分層負責

2018年12月19日 19:26 中時 張潼

北市副市長陳景峻數度在媒體上表達辭意，今晚他接受廣播節目專訪，再次重申自己會離開柯市府小內閣。當被問到柯文哲的決策、領導風格，他語重心長表示，柯公布市長室列管8000多案，「這樣算效率好還是不好？」他直指，其實應該授權給局處首長，不要都在市長室晨會決定，否則會累死事務官。

被問及柯文哲的決策、領導風格，陳景峻表示，柯文哲非常勤政，每天7點半上工，但其中有個問題是文官能不能跟上他的腳步？例如到市長室報告，如果有問題，又要再排下次晨會，那會不會更大的壓力或怨氣？其實可以授權給局處長、限期多久完成就好，如果都在晨會決定，會累死事務官，或者經常在寫報告，反而無法解決問題。

陳景峻也說，領導者在資訊時代，還是要注重分工、團隊精神、帶隊要帶心，否則光是由一個人帶，體力、能力、腦力的思考都有限，不一定事事都要親力親為，要注重分工的制度，如果都由市長拍板定案，大家都把責任推給市長，其他政務官要做什麼？變成只會處理雜事。

談到柯文哲心腹幕僚蔡壁如在北市府扮演的角色，陳景峻否則蔡會對他造成影響、干擾，但陳景峻仍直言，外界對蔡壁如的做法有時「繪聲繪影」（指蔡壁如被視為地下市長、「血滴子」等），那麼，身為幕僚就應該反思這樣做對不對，畢竟無風不起浪，「如果覺得已經連任了、這樣是對的，恐怕事情就會有差錯出現！」

(中時 )