富二代「小陳冠希」掰了BY2姐 勾新妹過夜12小時

富二代棒棒堂迪迪謝睿宸Monkey先前才被拍到與By2姐熱吻，如今又被爆出搶小鬼女友。（圖／翻攝自謝睿宸、MikoIG）

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中時電子報
／綜合報導

被爆出與藝人小鬼（黃鴻升）的緋聞女友妞妞回家過夜的富二代，「小陳冠希」前棒棒堂男孩謝睿宸（謝富丞Monkey）先前就曾爆出與女團BY2的姐姐Miko暗巷熊抱，還在車上擁吻。如今又和妞妞過夜12小時，讓人直呼帥氣富二代的魅力相當大。

富二代謝睿宸（右）被拍到帶小鬼緋聞女友妞妞（左）回家過夜12小時。（圖／翻攝自謝睿宸、妞妞IG）

當年以電視節目《模范棒棒堂》第一代迪迪出道的Monkey謝睿宸，家裡是高雄承家企業，擁有駿詠水產漁業、有興倉儲、晶詠科技、濬承國貿，台北101的 LED 燈光設計便是出自承家。當年他沒有繼續像其他迪迪留在演藝圈，被逼出國讀書，後來回來經營潮牌店，與弟弟、表弟自創男裝潮流專賣店，引進STAMPD、Damir Doma、Virgil Abloh 等新銳設計師作品．成為成功的帥氣富二代。

謝睿宸帥氣多金又年輕，女人緣相當好。（圖／翻攝自謝睿宸IG）

據《鏡週刊》報導，29歲的謝睿宸與妞妞過夜12小時後，妞妞又送他到機場，隨後才獨自一人回家。常流連夜店的謝睿宸，身邊不缺女伴相陪，這次傳出與前天氣女孩妞妞過夜，也再度讓人關注這位前棒棒堂迪迪。

(中時電子報)

出身高雄富商世家的謝睿宸也有「高雄陳冠希」的稱號。（圖／翻攝自謝睿宸IG）
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