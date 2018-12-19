周安履闢謠 否認是抗議江宜樺的「帶頭大哥」

2018年12月19日 19:35 旺報 李侑珊

前行政院長江宜樺18日受邀到台大演講，因突然有抗議青年衝進會場，並占據演講廳而中斷，前台大學代會議長周安履現身會場，並在網路直播衝突畫面，被質疑是「帶頭大哥」，串聯抗議行動，他表示已不堪其擾，並透過臉書發表聲明澄清並未參與。

周安履過去曾多次發表「反管言論」，今年更曾參加謝長廷的「新文化基金會」所舉辦「新文化學生工作隊」課程，還出任民進黨台北市長候選人姚文智的青年幕僚，擔任寫手，政治立場鮮明，而他昨晚出現在江宜樺演講現場，引起各方關注，甚至被質疑抗議活動是由他串聯。

周安履表示，台大政治系學會於12/18晚間邀請江宜樺前來演講，本人有先行報名，到場亦僅為參與講座。開始後不久抗議群眾自教室後門湧入，當時本人坐在台下，隨後即拿起手機開始直播。

周安履指出，本人事前未曾參與策劃抗議，不清楚誰是發起人，事發時僅使用手機開設直播紀錄畫面，並盡量與人群保持距離避免推擠。

周安履提到，政治大學法律系副教授廖元豪（Bruce Yuan-Hao Liao）在個人臉書專頁捏造稱「這是今天去鬧場江宜樺的『帶頭大哥』」云云，數十分鐘後刪文卻又於公開社團「野台」發佈類似文章，兩者皆是未經查證之虛偽言論。

周安履強調，諸多媒體之後皆於相關報導稱「帶頭大哥被起底」、「網友在野台中爆料」等，應可認為其引用廖元豪之言論，故同樣是虛偽之報導。截至12/19中午尚有相關新聞搜尋結果、不實標題於網路流傳。

周安履說，不實資訊流傳業已造成許多同學和民眾誤解，遑論僅改內文不改標題依然是所謂「標題殺人」，且PTT政黑板、八卦版、台大版等新聞轉貼亦無法直接由原媒體更改。此外包括許多媒體透過手機或臉書聯絡、數名網友的私訊騷擾，目前的生活對此實在難以負荷。

對此，周安履要求，廖副教授於個人臉書專頁及野台社團另行發文公開道歉、各大媒體應修正（含標題和內文在內）之不實報導。

(旺報 )