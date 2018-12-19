張鈞甯初見周迅被這動作暖到「覺得她直爽沒架子」

2018年12月19日 19:26 中時 林淑娟

張鈞甯在《如懿傳》飾演海蘭。（衛視中文台）

《如懿傳》中的霍建華與周迅。（衛視中文台）

衛視中文台正熱播清宮大戲《如懿傳》，飾演「海蘭」的張鈞甯曾在電視節目中談到最欣賞演員就是周迅，問她為什麼喜歡周迅？張鈞甯表示，周迅是個有靈魂的演員；她回想第一次和周迅見面，是在演員們一起聚會吃飯場合，那天大家聊得相當開心，飯局結束大家還不想散，就開始點起蠟燭放音樂繼續聊，聊著聊著周迅就拉起她的手對著導演說：「這就是如懿跟海蘭啊 !」初次見面，她便覺得周迅個型直爽沒架子。

張鈞甯在《如懿傳》前段故事中，受到各宮嬪妃們冷嘲熱諷一點都不得寵，唯有跟如懿跟她交心，如懿不僅解救海蘭，還在同一座宮內一起生活變成好姊妹，被觀眾稱為「懿蘭CP」。有一場戲讓張鈞甯印象特別深刻，這場戲是貼身侍女阿箬賣主求榮，咬出如懿就是陷害嬪妃讓龍胎不保的人，這場戲光是對詞時，周迅已經相當入戲渾身開始發抖，完全進入角色中，張鈞甯看到她如此敬業相當感動。

聊到飾演皇上霍建華，張鈞甯在拍戲空檔會拿著零食過去問問皇上要不要吃，霍建華一開始還客氣地回說不用，但過了2、3分鐘後回過頭問：「妳剛剛拿的是什麼餅？」一場戲結束後又會過來拿一二片吃，再拍一場戲休息就乾脆整包拿著吃，最後甚至吃光光。看到女演員們嘰嘰喳喳地湊在一起聊天吃東西，霍建華都在遠遠地躲到一旁去，但沒一會則好奇地湊過來問：「妳們在聊甚麼？」覺得他是個害羞又可愛的人。

在前幾集收視最高點，落在張鈞甯飾演楚楚可憐的海蘭，因被懷疑偷紅蘿炭而被嬪妃們在降雪冬夜欺負昏厥過去，如懿聽聞火速趕去營救；張鈞甯劇中哭到讓觀眾們心疼，卻也把當集25-49歲女性平均收視一舉拉到2.05，大勝同質性清宮劇《延禧攻略》。

(中時 )