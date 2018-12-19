小提琴家陳偉泓借琴給學生受損 原琴讓售衍生爭議

小提琴家陳偉泓借琴給學生受損 原琴讓售衍生爭議，新北地院今天做出判決。（圖取自Google Map）

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蕭姓音樂班學生為了參加新秀賽，2015年8月向身兼指導老師的國家交響樂團（NSO）第2小提琴手陳偉泓借了把50年歷史的納塔雷‧諾維利（Natale Novelli）小提琴後，卻不慎損傷琴身，家長以130萬元買下後，卻在轉賣時驚見小提琴內部面板早有裂痕而要求解約、拒付20萬元尾款。新北地院19日判決陳偉泓敗訴、解約有理。本案可上訴。

義大利製琴師納塔雷‧諾維利（Natale Novelli）是20世紀義大利米蘭的知名製琴師朱塞佩．皮特拉基尼（Giuseppe Pedrazzini）的徒弟之一，在國外許多網站都算是拍賣熱門物品，蕭姓學生為求在年度新秀賽獲得佳績，特別向指導老師NSO第2小提琴手陳偉泓借了1把諾維利1966年製造的小提琴。

由於蕭姓學生使用不慎，造成琴身右邊F孔附近面板被琴弓碰傷掉漆，陳偉泓以送回義大利修復須20萬元，但音色及價值影響更無法估計，要求蕭姓學生家長買下這把琴。

蕭姓家長擔心兒子成績恐遭影響，含淚談妥以130萬元買下這把琴，但之後因為經濟狀況不佳想要變賣這把百萬名琴，意外發現價值不到百萬。

蕭姓家長表示，之後家中因經濟困難，把這把琴送去4家專賣義大利小提琴的琴行估價，意外發現小提琴內部有修補裂痕，不但有兩個木片補丁，更有約8公分至10公分的白色紙貼，價格也腰斬到僅剩50萬至60萬元，妻子認為受騙不願再付20萬元尾款，卻遭陳偉泓告上法院。

陳偉泓庭訊時指出，他在2015年借琴給蕭姓學生參加11月新秀賽時，琴面並無裂痕，且蕭家買入時應已詳細檢視，否則怎會付110萬元？況且琴身內部狀況只要不影響音色及價值就不算瑕疵，他只是小提琴演奏家，未曾拆解琴身或請專家檢驗，並非故意不告知琴面有裂痕。

但蕭家則提出2013年曾對該琴鑑定的國際小提琴製造、修復專家Bruce Andres Carlson所出具的聲明書，證明琴面早有裂縫。

承審法官認為，聲明書上的Carlson簽名跟真品鑑定書一致，陳身為知名小提琴演奏家，若認定鑑定書是偽造，應可聯繫Carlson提出反駁證明，不該只是在法庭上一味否認。

法官認為，陳偉泓雖主張蕭生不慎刮傷琴身，經補漆修繕都可能影響價值，但小提琴面板裂痕更可能影響音質、價值。況且陳偉泓身為NSO第2小提琴手，如果連他都未能察覺裂痕，何況是學生？審結後以蕭家解約有理，判決陳偉泓索討20萬元尾款敗訴。本案仍可上訴。

(中時 )

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