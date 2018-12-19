好萊塢首位票房破億女導 潘妮馬歇爾75歲過世

2018年12月19日 19:29 中時 潘鈺楨

好萊塢女導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）周二因糖尿病併發症，在加州好萊塢山莊自宅過世，得年75歲。

潘妮馬歇爾哥哥是《麻雀變鳳凰》導演、2016年過世的蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall）。她最早以出演《麻雀變鳳凰》入行，後來拍攝影集《Laverne & Shirley》受到矚目，三度提名金球獎視后。她1988年執導由湯漢克（Tom Hanks）主演的《飛進未來》，成為影史首位拍出票房破億美元的女導演，同時電影獲奧斯卡最佳原創劇本、男主角提名。她接著執導勞勃狄尼洛（Robert De Niro）和羅賓威廉斯（Robin Williams）的1990年醫學劇情片《睡人》，一舉入圍奧斯卡最佳影片獎；1992年再推出湯姆漢克斯、吉娜黛維絲（Geena Davis）和瑪丹娜（Madonna）主演的《紅粉聯盟》，是她第二部票房破億的作品。

潘妮馬歇爾過世消息傳出後，群星紛紛推文悼念。湯姆漢克說：「再會了，潘妮。我們過去笑得真開心！真希望我們能繼續歡笑。」馬克華柏格（Mark Wahlberg）說：「好一位令人讚嘆、喜感十足和才華洋溢的女士。沒有她的支持鼓勵，我不會有今天的成就。」瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）說：「潘妮馬歇爾是多麼啟發人心的女性，幽默、有才華、親切、慷慨。在我演藝事業之初就給我極大鼓勵，我會永遠感激她。」

(中時 )