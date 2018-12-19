中彰榮家爺奶扮聖誕老公公 助家扶兒圓夢

耶誕節的腳步近了，中彰榮家爺奶們每年都在聖誕節前夕扮演聖誕老公公老奶奶，今年募集15萬多元，準備100分禮物，為家扶的孩子圓夢。（吳敏菁攝）

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耶誕節的腳步近了，中彰榮家爺奶們每年都在聖誕節前夕扮演聖誕老公公老奶奶，今年募集15萬多元，準備100分禮物，為家扶的孩子圓夢。（吳敏菁攝）
耶誕節的腳步近了，中彰榮家爺奶們每年都在聖誕節前夕扮演聖誕老公公老奶奶，今年募集15萬多元，準備100分禮物，為家扶的孩子圓夢。（吳敏菁攝）
耶誕節的腳步近了，中彰榮家爺奶們每年都在聖誕節前夕扮演聖誕老公公老奶奶，今年募集15萬多元，準備100分禮物，為家扶的孩子圓夢。（吳敏菁攝）
耶誕節的腳步近了，中彰榮家爺奶們每年都在聖誕節前夕扮演聖誕老公公老奶奶，今年募集15萬多元，準備100分禮物，為家扶的孩子圓夢。（吳敏菁攝）

耶誕節的腳步近了，中彰榮家爺奶們每年都在聖誕節前夕扮演聖誕老公公老奶奶，今年募集15萬多元，準備100分禮物，為家扶的孩子圓夢，19日戴上聖誕帽的中彰榮爺奶們，開心跟著家扶兒一起跳舞、開心互動，提前過聖誕趴踢。

每到聖誕前夕榮家爺爺奶奶就主動發起募捐，加上榮家主任王正和工作人員，大家齊心響應愛心，總共募集15萬1500元，採買100份聖誕禮物送給家扶兒圓夢；國小三年級小涵說，冬天冷，希望家裡能有飲水機，可以晚上泡熱牛奶給外婆喝；阿佩則說

，騎車上、下學很冷，希望有件保暖的外套，孩子們齊聲謝謝聖誕老公公變出想要的禮物，幫忙減輕家中經濟負擔。

為了感謝榮家爺奶聖誕圓夢的愛心，家扶中心主任王震光和榮家主任王正，彰化家扶扶幼主委紀淑玲、兒少保委員會副主委蔡文瑞、中心主任王震光及榮家主任王正，都換上聖誕麋鹿裝，與榮家爺奶們一起嗨翻天!

家扶兒貼心準備古早味的米香與米麩，請榮家爺爺奶奶享用，家扶兒還帶領榮家爺爺奶奶一起學貓叫一起喵喵喵，爺奶感受孩子的活潑隨著音樂搖擺，場面歡笑、熱鬧又溫馨。

(中時 )

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