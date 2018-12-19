江宜樺演講學生鬧場 黃暐瀚：反效果

前行政院長江宜樺昨日赴台大演講，演講進行約半小時左右，突然有抗議青年衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，演講因此被迫中斷，江宜樺被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆至極。（李侑珊攝）

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中時電子報

前行政院長江宜樺18日晚間受邀到台大演講，被台大學生鬧場，資深媒體人黃暐瀚今（19）日在臉書批評，「請用文明來說服我，別用暴力，或是言語暴力。」

前行政院長江宜樺18日晚間受邀到台大演講，但演講到一半突然有學生闖入，抗議學生高喊口號，並包圍江宜樺，場面相當混亂，最後演講也被迫中止。

江宜樺受邀到台大演講，有網友在臉書分享直播影片，江宜樺演講到一半時，現場螢幕突然開始播放太陽花學運的影片，現場許多學生高喊「院長下令，警察打人」，江宜樺也被抗議學生包圍，場面相當混亂。

不願具名的與會學生晚間受訪時表示，今天是台大政治系學生主辦的活動，邀請江宜樺演講「政治哲學能改變世界嗎？」原訂晚上7時開始演講至8時40分，之後半小時開放學生問答。

該學生表示，他事先報名聽講，但演講開始不到半小時，突然有大批學生衝入教室內，燈光也突然變暗，之後螢幕開始播放太陽花學運時警察與學生對峙過程的影片，但江宜樺演講時只有使用簡報，推估影片應該不是江宜樺所播放，由於事發突然，現場師生都很錯愕。

現場抗議學生不斷高呼「院長下令，警察打人」等口號，江宜樺也被抗議學生團團圍住。受訪學生表示，江宜樺很快就被護送離開現場，演講也被迫中止，後來政治系學會也來向與會學生說明舉辦演講的經過，並讓大家各自發表意見和討論。

對此，資深名體人黃暐瀚在臉書批評鬧場學生，「這波行動，是不是反效果了？」「請用文明，說服我！」學生當然有「討厭江宜樺」的權利！但用這樣的方式去打斷教授的演說，真的是最好的「抗議方式」嗎？黃暐瀚強調，「請用文明來說服我，別用暴力，或是言語暴力。」

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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