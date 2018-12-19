不甩綠營壓力 柯文哲在雙城論壇再提兩岸一家親

2018年12月19日 19:40 中時 劉宗龍 、 張鎧乙 林勁傑、

「臺北上海雙城論壇」歡迎晚宴19日在圓山飯店舉行，台北市長柯文哲（右）與上海市副市長周波（左）及在場賓客一起舉杯敬酒，預祝雙城論壇順利圓滿成功。（劉宗龍攝）（飲酒過量有礙健康）

「臺北上海雙城論壇」歡迎晚宴19日在圓山飯店舉行，台北市長柯文哲（左）與上海市副市長周波（右）互贈禮物。（劉宗龍攝）

雙城論壇晚宴 柯文哲：秉持「五個互相」與兩岸一家親精神

台北－上海雙城論壇今晚在圓山飯店舉行歡迎晚宴，台北市長柯文哲致詞時表示，本屆雙城論壇參與人數盛況空前，雖然兩岸政治形勢不斷變化，而雙城論壇能持續舉辦，關鍵在互相諒解，在交流中累積信任，希望未來雙城論壇也能成為兩岸關係和平發展的典範，並秉持互相認識、了解、尊重、合作及諒解的「五個互相」和「兩岸一家親精神」兩岸關係一會和平穩定互惠互利與雙贏。

晚宴開始，柯文哲首先上台致詞，「感謝遠從上海來的貴賓們」，本屆論壇配合今年九合一選舉延後舉行，但延遲並沒有減少大家的熱情。上海派出130人，台北也有250位產官學界與會，人數超越歷屆，盛況空前。因為雙方有互信基礎才能在短時間順利舉行。

柯文哲說，台北和上海是兩岸最先進的城市，也各有特色。藉由過去八次雙城論壇，雙方透過交流互相認識、互相了解拉近彼此距離，展開良好互動。經由互相尊重、互相合作簽署三十項合作備忘錄，深化各領域交流，成果豐碩。

柯文哲指出，過去四年，雖然兩岸政治形勢不斷變化，但雙城論壇能持續，關鍵在互相諒解；在交流中累積信任，希望未來雙方在既有政治基礎上維繫得來不易成果，讓雙城論壇成為兩岸關係和平發展的典範。秉持「五個互相」和兩岸一家親精神，兩岸關係一會和平穩定，互惠互利與雙贏。

「兩岸關係好符合兩岸人民福祉」。柯文哲強調，政治不難，關鍵在把人民福祉當作最優先考量，不論台灣內部藍綠，甚至兩岸間都是如此。目前兩岸關係有僵持，產生很多困擾，但兩岸人民同文同種，有共同歷史文化，透過更多善意交流，很多事情可以解決與避免。

(中時 )