反對政府課黑稅 萬人上凱道要求導正稅法

圖由法稅改革聯盟提供

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台灣基層長年低薪，政府卻連年稅收超徵，上萬民眾昨天上凱道，吶喊「反威權！要生存」，呼籲政府儘速召開稅改國是會議，導正稅法與稅制，並停止賦稅黑箱作業。

由法稅改革聯盟等單位發起的「反威權！要生存」大遊行，昨天聚集了上萬民眾走向街頭，發起人之一的陳志龍教授指出，儘管1987年台灣解除戒嚴，但是新型態的「準警總」繼承作政治整肅的工具。

他說，1996年民選總統後的政府犯罪，轉變用司法、稅法及特務三大系統。並以太極門案為例，當年政府推動宗教掃黑，太極門遭有心人黑函檢舉，含冤至今20年仍未平反。

雖然經高雄和新竹地檢署搜索及傳訊當事人調查，並無違法事據而結案，但他說，台北地檢署之後卻違反同案不二查原則，羅織詐欺及逃漏稅的罪名，請求法院沒收，並移送國稅局課以重稅。儘管太極門案之後三審判無罪確定，並認定弟子敬師禮金是贈與，但國稅局並未撤銷稅單。

真理大學財經學院副教授吳景欽也指出，這幾年景氣差，國家每年卻超徵千億，太極門案就是司法稅法照妖鏡，因此藉由太極門個案爭取整體的法稅改革。

上萬民眾昨天穿著黑背心遊行走向凱道，並在現場演出「財稅幫不倒，台灣不會好」的行 劇，並有百人組成人體骨牌，志工也整齊排出「1996」、「假」、「貪」、「1219」等字樣，許多專家學者到場聲援，共同拿著大槌子推倒骨牌。

法稅聯盟也提出三點行動訴求：「成立平反1219委員會」、「召開稅改國是會議，導正稅法與稅制」、「停止賦稅黑箱作業，終結萬年稅單」，強調法國黃背心運動讓法國政府放下傲慢心態，面對民意促成改革，反觀台灣卻迫使人民再度走上凱道。

(工商 )

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