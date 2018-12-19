撤銷汙染農地公告遭質疑護航 環保局：依法秉公處理

2018年12月19日 20:04 中時 李其樺

亞獵士企業2年前在山上區排放汙水汙染農田，造成當地農民2年無法耕作使用。近日居民指控，台南市環保局召開審查會議，認為亞獵士企業已照規定完成改善措施，要撤除汙染告示，質疑環保局替業者放水護航；南市環保局澄清，即使書面審查通過，後續仍會派人實際勘驗受汙染農地是否確實恢復原狀，絕對會秉公處理。

李姓民眾表示，亞獵士科技公司在山上區北勢洲開設工廠，專門生產汽車用的高級鋁合金輪圈，工廠與他家農地相鄰。2013年8月間亞獵士工廠一出大批廢油汙染他的農田，事後向台南市環保局檢舉，共開罰6000元。

李姓民眾指出，前年5月間亞獵士工廠再度流出廢油，將他家面積約3分大的農地全部染黑，作物壞死無法耕作，事後檢驗農地碳氫化合物高達2萬6千，比正常值1000高出26倍；去年3月環保局在農地上立牌公告為土壤汙染控制場址及汙染管制區，並要求業者限期改善。

不料近日環保局召開審查會議，認為亞獵士已按照提出的審查計畫完成改善措施，即將撤銷農地汙染公告，對此李姓民眾質疑，亞獵士企業2年期間僅有今年 7月派人來農地割除雜草，根本沒有實質改善作為，農地仍舊遭受汙染，環保局竟然准許業者書面改善，根本有放水嫌疑；若市府不尊重民意，不排除帶其他受害村民到場抗議。

環保局土壤汙染管理科解釋，亞獵士汙染農地一案事後環保局依法開罰10萬元，並要求限期改善；業者也有依照自身提出的改善計畫，於今年10月移除300公斤的受汙染土壤。後續除了召開審查會議，也將派人到農地進行實質勘驗，若發現土地仍有受汙染情形，不排除繼續對業者開罰。

(中時 )