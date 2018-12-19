高雄要發大財了？詹惟中這張國運籤讓于美人驚呼

詹惟中解2019國運籤。(取自YouTube)

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中時電子報
詹惟中。(本報系資料照)
詹惟中解釋國運籤。(影片自19:12開始)

韓國瑜大打經濟牌，憑著「貨賣得出去、人進得來、高雄發大財」這幾句朗朗上口的口號贏得高雄市長寶座。知名命理師詹惟中日前在于美人主持《國民大會》秀出一張在天母三玉宮的2019年國運籤，並解釋籤詩頭一句「南販珍珠北販鹽」代表新的一年南部的人生活會比預期加分到極致，讓于美人聽完忍不住驚呼連連，朱學恒也笑說：「那我們要南飄了，糟糕。」

詹惟中在節目中秀出他所求的2019年國運籤，「南販珍珠北販鹽 年來幾倍貨財添 勸君止此求田舍 心欲多時何日厭」，並解釋籤詩第一句代表南北商業行為很成功，而鹽又代表柴米油鹽醬醋茶，所以北部的人有吃有喝、生活安定，「可是南販珍珠喔，代表金銀珠寶的意思，也代表新的一年當中，南部的人生活會比預期的，我覺得是加分到極致。」

詹惟中接著解釋「年來幾倍貨財添」，代表這一年度老百姓賺錢是可以增加財運的，又讓于美人再次驚呼：「真的是貨出的去，人進得來。」而「勸君止此求田舍」則有2個意思，第一是家裡溫馨和樂平安，就安心了不要想太多，另一個意思為田舍、明年房地產買賣是加分的。

最後一句「心欲多時何日厭」，詹惟中認為這代表要知足常樂、見好就收，不要以為有很多人來旅遊、來買東西，就以為一片看好，又拚命開始買車蓋房加碼投資。

(中時電子報)

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