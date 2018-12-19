新業建設認養台中文學館書席 分享悅讀飄書香

新業建設榮譽董事長穆椿松（左起）、台中市府文化局副局長黃名亨及新業建設董事長卓勝隆，共同推廣人文書席與城市閱讀。（盧金足攝）

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「資訊亭書席」被綠意環繞，還備有高腳椅，供人坐下閱讀、交換書籍。（盧金足攝）
「端景牆書席」設計風格以台中文學館日式木作建築物充滿的雨淋板為語彙，與周遭環境做結合，成為公園亮點。（盧金足攝）
悅讀！建商接力在台中市認養戶外書席，新業建設19日啟用設在台中文學館的兩座書席。（盧金足攝）
新業建設號召新業家族20幾棟社區住戶尋著人文書香的氣息，參與捐書與換書行動。（盧金足攝）

在百年老榕樹蔭下看書，超浪漫！台中市建商接力認養戶外書席，新業建設19日啟用設在台中文學館的兩座書席，還運用建築專業，將舊警察宿舍的外牆打造為雨淋板的書席，還因應台中文學館有很多貓，創作三隻造型不同的貓，成為書香打卡熱點。

2018社會企業「美好關係」啟動的蒲公英書席計畫，在台中市又新增兩座公益書席，讓城市散發知識書香，新業建設x樂樂書屋於台中文學館共認養2座書席，新業設計書席，更擔任起侍書人角色，將持續為期四年的認養與維護。

新業建設在台中文學館共認養2座書席，今天由新業榮譽董事長穆椿松、董事長卓勝隆，市府文化局副局長黃名亨共襄盛舉，共同推廣人文書席與城市閱讀。

卓勝隆表示，為避免書本淋濕，本來要加上書套，但考量閱讀的民眾一拿到書，第一感覺竟是塑膠套，特別設計一面書門，不怕風吹雨打，方便開啟拿書，感受書的感覺。

新業建設贊助的公園書席，位於台中文學館的資訊亭及老榕樹後方的端景牆，「希望一份心手契合的心意被找回！」卓勝隆說，盼透過美學與空間的改造，帶給城市閱讀新美好關係，也請捐書人可以在扉頁寫下捐書心得，讓書香傳遞增加更多驚喜。

穆椿松說，這座資訊亭化身書席，周遭綠意環繞，還有座位可以方便閱讀，伴隨陽光最佳照明，營造美好的閱讀經驗。

新業建設打造的第一座「端景牆書席」，設計風格以台中文學館日式木作建築物充滿的雨淋板為語彙，與周遭環境做結合，而且因為附近經常有野貓出現，將貓融入設計主軸，設計三隻不同姿勢之小貓剪影，呼應園區既有空間記憶，打造共生共存的公共空間。

第二座「資訊亭書席」，融入既有圓弧設計搶眼外型，綠意盎然，空間既有的櫃體改造為書箱及燈箱，牆面以金屬刻字裝飾詩詞，加深文學氣息，很多民眾欣喜這座書席，還貼心打造高低不同位置的書櫃，方便大人與小朋友取用書籍。

新業建設表示，參與公益書席，如同對建築純粹意志與深究執念，透過「悅讀．欣頁」計畫，成為捐書的發起者，特別號召新業家族20幾棟社區住戶尋著人文書香的氣息，參與第一波捐書與換書行動，未來也將擔負起侍書人的責任，持續維護、巡檢及定期補充書籍。

公園書席在台中文學館落成，台中市又多了兩處交換書籍的地方，穆椿松與卓勝隆歡迎民眾共襄盛舉帶上一本有意義想分享的好書放入書櫃中，以一本換一本的概念，交換一本有興趣的書，可現場翻閱，也可帶回家慢慢細讀，擴散美好閱讀效應。

(中時 )

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