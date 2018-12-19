柴本幸來台拍《紡綞》交到這個影帝好友

柴本幸主演《綞蟲的記憶》。（華視）

友善列印
中時
《綞蟲的記憶》女主角柴本幸。（華視）
《綞蟲的記憶》女主角柴本幸。（華視）

華視正於晚間8點熱播《紡綞蟲的記憶》，女主角柴本幸日前來台度假，特別接受華視專訪，她劇中飾演嫁來台灣的日本媳婦，與莊凱勛長期分居導致感情破裂，兩人有許多精彩的對手戲，柴本幸說：「莊凱勛是一個非常認真、愛演戲的演員，和他演戲特別讓人充滿動力與活力」，兩人因為合作《紡綞蟲的記憶》也成為好友，她表示現在來台灣如果有時間，都會找莊凱勳一起吃飯聊天。

《紡綞蟲的記憶》戲中兒子阿雅(詹博丞飾演)自殺被救後，柴本幸和莊凱勛有一段兩分多鐘精彩的爭吵戲，表現讓製作人王公誠十分讚賞，談到如何克服語言障礙，柴本幸表示除了熟記台詞與練習外，就是讓自己徹底融入角色，她和莊凱勛也會彼此指導劇中的中、日文台詞，尤其莊凱勛在劇中有三分之一的戲份需要說日文，很多時候都會向柴本幸請教如何發音。

柴本幸十分嚮往海外的演出機會，被問及還會想和哪一位台灣演員合作，她表示之前看過莊凱勛演的電影《目擊者》，深深被演出反派的李淳所吸引，她說：「李淳的演技讓我感受到一種由內而外破壞力，如果有機會能和他合作，應該可以擦出很多火花！」

柴本幸曾演出日本NHK大河劇《風林火山》等多部日劇，《紡綞蟲的記憶》是她首度來台灣參與戲劇演出的作品。重視禮數的她才剛加入劇組就送給每一個工作人員一個小禮物，待人客氣與苦練中文的敬業態度讓劇組同仁們印象深刻。

相當喜歡台灣美食的柴本幸表示很愛吃燒仙草、牛肉麵，每次來台必吃的就是酸菜白肉鍋，她說：「我每次吃酸菜白肉鍋，才有感覺到了台灣，覺得酸菜白肉鍋就是台灣的味道！」期待這次來台灣渡假能品嚐更多在地美食。而經過短暫的臺灣假期後，柴本幸耶誕前夕就要準備回日本工作，跨年將會和爸媽一起做菜、一起吃年夜飯，度過新年。

(中時 )

不只一次家暴 「胡歌接班人」2度… Lulu自爆忙出這個隱疾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。