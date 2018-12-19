海豐歐式餐廳插旗金門 吃到好口味和人情味

2018年12月19日 20:04 中時 李金生

海豐餐廳推出多項公益、回饋活動，金門家扶中心主任李桂平（左）致贈感謝狀。（李金生攝）

看好金門多元美食的商機，海豐歐式自助式Buffet餐廳插旗金門，今（19）日邀請家扶中心學童及老師免費用餐，提前歡度耶誕節外，明年1月31日以前也有敬老婦幼和回饋優待活動，讓鄉親和遊客吃到新鮮好口味，也吃到溫馨的人情味。

海豐歐式百匯餐廳經過3年半的布局，上個月底落腳金門政經中心金城鎮，優雅環境和琳瑯滿目的中、西式和日本料理，以及美味飲料、甜點外，當家主廚李輝傳師傅更拿到國外西點比賽，讓到店品嘗的當地鄉親和兩岸遊客讚不絕口。

店家今天下午5時邀請金門家扶中心小朋友及老師免費用餐，提前歡慶耶誕節的來到，並展開多項公益回饋活動，包括即日起至2019年1月31日止，在海豐餐廳用餐打卡，4人同行1人免費招待，另外加送環保購物袋1個，送完為止。另壽星當月生日，5人以上訂位送生日蛋糕；年滿70歲長者及100公分至140公分兒童， 周一至周五中餐優惠價400元，晚餐及周六日餐優惠價450元。

店家還有耶誕節特賣活動，12月22日至25日推出火雞大餐及現切牛排（需事先訂位）；農曆新年大年初一至大年初五照常營業。素食的來賓也有口福，除現場有沙拉吧水果、飲料外，還準備素食套餐（需提前1天訂餐）。

(中時 )