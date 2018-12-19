洩露遼寧號機密 CSIC前總經理孫波最重可判死刑

2018年12月19日 20:15 中時電子報 江飛宇

負責改造「遼寧號」與001A大陸自製航艦的中國船舶工業集團公司（CSIC），前總經理孫波已被認定犯了「濫用職權」和「收賄罪」，而且還涉嫌洩露遼寧號建造機密，要是如此，他最重可能遭判死刑。

南華早報(SCMP)報導，孫波在今年6月就遭到週查，是習近平一直在進行的反腐運動的一部分，北京方面可能希望將孫的案件，作為對其他高級官員的警告，反腐運動已經打掉各級政府間130多萬名官員。

孫波現年57歲，畢業於大連理工大學，原本是大連船舶工業公司，之後轉調到中國船舶工業集團。2015年成為副總經理。他不僅是國有造船廠CSIC的副主管，而且具有造船專業知識，他監管遼寧號的改裝十多年，幾乎可說對遼寧號瞭如指掌。中國大陸是在1998年從烏克蘭購買遼寧號的前身(瓦良格號)，之後花了十多年時間改裝，孫波在這過程扮演重要角色。

這不是造船廠第一次遇到麻煩。2016年，CSIC的黨組成員、紀檢組長劉長虹，就因受賄、濫用職務權力而被開除黨籍，去年9月因受賄案而遭到起訴。

CSIC是開發和建造主要海軍艦艇，包括核潛艦、常規潛艦以及航空母艦等。目前它的船台上正建造第3艘大陸航空母艦，有一說那將是核動力的。

(中時電子報)