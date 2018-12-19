郭富城樂迎二胎 披BOSS戰袍雙喜臨門

天王郭富城選穿全套BOSS西裝出席首屆海南島國際電節閉幕式暨頒獎典禮，並以沉穩服裝造型凸顯活潑搶眼的金黃髮色。（BOSS提供）

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男星郭富城身著BOSS「Create Your Look」系列黑色正裝，獲頒首屆海南島國際電影節「年度男演員」。（BOSS提供）
韓星宋承憲日前以一襲EMPORIO ARMANI單釦西裝套裝搭配高領毛衣，出席2018 ARENA A-AWARDS。（EMPORIO ARMANI提供）
韓星宋承憲穿著EMPORIO ARMANI登上韓國版《ARENA》1月號封面。（翻攝自ARENAKOREA官方IG帳號）

53歲的天王郭富城今日出席活動時，忽然宣布老婆方媛已懷有第二胎的喜訊，加上日前於首屆海南島國際電影節中榮登影帝寶座，可謂是事業、家庭雙喜臨門。

憑藉電影《無雙》奪得年度男演員榮耀的郭天王，不忘表達對同劇搭檔、導演的感謝，一頭金髮更依舊是焦點所在，還被同台共同領獎的光頭男星徐崢開玩笑說到：「跟他站在一起才發現髮型對一個男人而言有多重要。」而為了凸顯搶眼髮色，他選穿一襲BOSS「Create Your Look」系列黑色正裝現身，外套、背心、西褲均可獨立搭配的多樣性，令每位男士均可依照貼合身形的剪裁、樣式，找到適合自己的全套裝束。

而同樣凍齡的韓國男星宋承憲，日前則身著EMPORIO ARMANI單釦西裝內搭高領毛衣，出席由韓國男性時尚媒體《ARENA》所主辦的2018 ARENA A-AWARDS，並順理成章登上雜誌1月號封面，在韓劇《Player》中飾演帥氣騙子的他，靠著品牌裝束再度散發熟男魅力。

(中時 )

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