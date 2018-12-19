Junior深信世界末日預言 貸款買名車結局哭哭了

2018年12月19日 20:26 中時 林淑娟

Junior日前與況明潔、阿諾、阿松、楊皓如上衛視中文台《一袋女王》分享曾受驚過度所犯下的蠢事。Junior透露曾聽信2012年的末世預言，拿出手頭所有錢貸款買名貴休旅車，準備世界末日那一天好跑路，結果地球平安，他卻背負一堆貸款。

Junior說，當年有傳言2012年的12月12日將是世界末日，他想說世界末日電影裡的主角們都是開著一台車一路逃難，於是他就去看了一台要價200多萬的休旅車，還拿出僅有的30多萬存款，剩下的全都貸款。Junior笑說：「有多少就貸多少，因為世界末日銀行一定會垮！」到了2012年12月11日當天晚上，Junior就把泡麵跟礦泉水放滿在車子裡，上車做好準備，一晚沒睡等到天亮。

天亮後他想說時間可能還沒到，就開始開車出去繞，而且車子一整天不敢熄火就怕隨時會有狀況。結果當然沒事的度過了一天，他當下第一念頭就是「還好沒有末日，大家都沒事」，但接下來他就懊悔了，因為車子剩下的貸款還好多！

況明潔多年前第一次去韓國旅遊時，玩了整整5天大買特買，包括4件大衣等共27公斤的衣服，但同行友人說了一句「如果行李箱被偷或被撬開，這5天的心血不就沒了」，讓曾聽過類似傳言的況明潔頓時警惕了起來。於是回國前就把便宜的衣服丟進行李箱，還另外買了一個大後背包，加上自己的大腰包，能塞盡量塞，四件大衣用手提，請同行姊妹幫忙分攤重量上機，下了飛機後就一路帶著4件沉重行李過海關、出關。好不容易走到老公來接機地點，老公一看到她當場唸她怎麼買到行李箱都裝不下，一接手行李箱卻發現行李箱怎麼那麼輕，況明潔才坦承自己做了傻事。主持人曾國城也笑說：「你不去當兵真的可惜了！」

楊皓如則是因為姊妹淘跟她分享因為乳頭出血才發現腦子有腫瘤，緊急去開刀治療，如果沒發現等腫瘤再長大有可能會昏倒後就沒救了，嚇得楊皓如從那天起，每天洗澡時也開始檢查自己的胸部。

當時的楊皓如女兒已經兩歲，退奶已經一年多，應該是擠不出任何東西，所以就心想如果有擠出東西應該也是腦子有長東西得去檢查。就在快兩個月後，楊皓如洗完澡後又自己檢查，結果右邊胸部真的擠出白色的乳汁，嚇得她趕緊跟老公說，也立即預約胸部外科檢查，檢查前楊皓如竟然開始安排身後事，除了加了一張保單，然後因為老公疼女兒，怕他不會照顧兒子，於是把自己跟兒子的戶籍遷去表弟家，曾國城笑說：「還沒檢查你就開始託孤啦？」楊皓如還開始問先生，自己如果死了會不會再娶，先生回她說：「要看有沒有緣分啊」結果檢查後，醫生說右邊乳房有乳腺擴張的情形但很正常，楊皓如這才想說會不會是自己天天檢查才導致有這個情況發生。

(中時 )