宛如時空膠囊 玻璃CD保存音樂家陳揚經典《魯冰花》

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金曲獎特別貢獻獎得主陳揚出生時右耳先天失聰，但他不曾放棄對於音樂的熱愛，投入幕後數十年，默默用生命創作出無數動人歌曲與音樂，唱出了許多世代的共同回憶。從近五百首作品當中，巨禮文化選出了《魯冰花》、《桂花巷》等12首知名經典歌曲重新整理，錄製成首張由台灣製作的玻璃CD，向這位一生投入創作的音樂家致敬。

陳揚說，上帝雖摀住他的一隻右耳，卻在他的靈魂裡，埋下音樂的種子，「音樂就是一種生活，我透過生活可以瞭解音樂；音樂就是一直變化，在變化裡面你能得到滿足，得到你需要的東西。」

這張玻璃C D作品集「陳揚-音樂頑童大師」限量一百套，宛如時空膠囊，濃縮了陳揚35年來音樂精華，包括《魯冰花》、《桂花巷》、《心的方向》等，每一首歌曲都有故事性的鋪陳，展現出陳揚在音樂上的豐富多元性。

被譽為「永遠的音樂頑童」，62歲陳揚5歲起開始學琴，童年的時光幾乎花在練琴上，他12歲開始創作，作品涵蓋廣告、電影、劇場配樂等，1988年成立「比特音樂製作公司」，1985年在導演陳坤厚電影《結婚》擔任電影配樂，首次拿下金馬獎最佳原著音樂獎項。1987年他以《桂花巷》獲第24屆金馬獎最佳電影插曲、2年後再以《魯冰花》獲得第26屆金馬獎最佳電影插曲。

除此之外，他也從事表演藝術的配樂與創作，與國內重要藝文團體包括朱宗慶打擊樂團、綠光劇團及雲門舞集等都有合作。

巨禮文化執行長林嶺東表示，好的作品必須不斷被世人聽見，感受，藝術才會有意義，這次他專程遠赴日本洽談玻璃CD製作可行性，並拿到日本Japan Disc玻璃CD全球獨家總代理，為音樂產業找到更多新載體，希望讓經典得音樂永遠流傳。

(中時 )

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