2018年12月20日 07:15 中時 陳可文

澎湖縣流浪動物收容中心接連傳喜訊，陸續收容了兩隻米克斯母犬都帶領著一大窩剛出生不久的狗寶寶來投靠。(澎湖縣流浪動物收容中心提供)

澎湖縣流浪動物收容中心接連傳喜訊，陸續收容了兩隻米克斯母犬都帶領著一大窩剛出生不久的狗寶寶來投靠，每隻小狗仔健康活潑又可愛，歡迎民眾蒞臨參觀認養帶回家當寵物。

位於馬公市烏崁里的流浪動物收容中心隸屬澎湖縣家畜疾病防治所，主要工作除了推廣流浪動物認養，也協助辦理犬貓絕育、畜犬登記、植入晶片等，減少流浪犬隻產生。

澎湖縣流浪動物收容中心目前容留了142隻浪浪，11月底接獲民眾陳情，派員前往東衛社區尋獲1隻米克斯母犬，雖然頸部裝戴著除蟲項圈，但身上沒有植入晶片確認無飼主，平日應是左鄰右舍善心人士主動餵養。

無獨有偶，現場米克斯母犬身旁還有一大群9隻剛出生的小狗仔圍著狗媽媽活繃亂跳團團轉，母狗胸部乳房飽滿，研判是近期內剛生產後，或是小狗仔太吵鬧影響安寧，所以民眾投訴抓狗。

流浪全犬收容中心人員表示，這一群米克斯小狗仔個個身體健康、活潑可愛，大聲疾呼歡迎澎湖鄉親前往領養當寵物，只要年滿20歲、攜帶身分證件即可認養，收容中心會幫忙安排結紮手術，日後不隨意放養狗，請要綁狗。

獸醫師也強調，鼓勵民眾領養代替購買寵物，尤其流浪過的毛小孩、或是曾經被遺棄的小狗更懂得珍惜這來之不易的幸運，牠們都渴望有一個溫暖的家，希望您就是牠這一生最幸福的依靠。

(中時 )