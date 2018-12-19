豬肉品20萬重罰今再添1件 防檢局：罐頭「最好別帶」

2018年12月19日 20:32 中時 游昇俯

為防堵非洲豬瘟疫情，針對自疫區違規帶豬肉產品入境，農委會防檢局自昨（18）日起祭出首犯20萬元、再犯100萬元重罰，新裁罰基準上路第二天，開罰20萬元案例再添1件。針對罐頭產品是否可帶入境，防檢局建議，「最好不要帶」，如果已經帶了，則應在入關前主動向防檢局動植物檢疫櫃檯申請檢疫。

防檢局統計，從18日下午4點至19日下午4點，全國各機場、港口（含小三通）查獲旅客違規攜帶動物產品共7件，其中裁罰20萬元者1件，為來自大陸豬肉製品，以及3萬元5件（大陸3件、越南2件），1萬元1件（新加坡）。

日前防檢局對外解釋，因罐頭經高溫、高壓滅菌消毒，屬於可攜帶入境產品，但有民眾仍不清楚何種包裝才算罐頭，甚至有人認為罐頭包裝並不困難，有心人士反而可能利用此種方式夾帶檢疫物。

對此，防檢局表示，由於產品是否屬罐頭不易判定，故均建議民眾不要自行判斷，最好不要帶，以免誤判而遭罰；如果已經帶了，則應在入關前主動向檢疫櫃檯申請檢疫，如此縱使判定非屬罐頭，也不會被罰。

此外，有民代聲稱返國在機場廁所發現大批旅客棄置肉品，防檢局也表示，此現象應是裁罰見效所致，但將肉品棄置廁所，可能被民眾或工作人員經由其他管道攜出，故呼籲違規攜帶肉品入境旅客，仍應統一丟棄機場（港口）農產品棄置箱，國人若發現任意棄置情形，也請通報防疫機關處理。

(中時 )