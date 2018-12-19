全國自走車競賽 嘉藥資管系生奪標摘金

2018年12月19日 20:34 中時 曹婷婷

嘉南藥理大學摘下全國自走車競賽第一名。（嘉南藥理大學提供）

嘉南藥理大學資訊管理系參加由教育部指導、中華民國電腦學會主辦的「2018青年程式設計競賽-全國自走車競賽」，與全國近200位選手同場競技，嘉藥郭宗宜、方義順、蕭瑜萱及趙苡茹組成團隊，在張峻彬教授指導下，合力開發的智慧機器人一路過關斬將，擊敗眾多好手，勇奪第一名。

難能可貴的是，蕭瑜萱和趙苡茹都是大一新生，從長榮中學資料處理科畢業後，進入嘉藥資管系就讀，旋即加入張老師實驗室跟著學長姐一起研究，經過半年努力，就獲得佳績，消息傳回嘉藥與長榮中學，兩校師生均同感與有榮焉。

郭宗宜說，大家獲知奪冠都相當興奮，這次研發機器人主要是藉由Arduino微型電腦程式語言，撰寫mBot自動化控制系統，以智慧創新設計思維，強化循線及避障能力，達到競速和穩定之目的，比起以往的機器人，功力大增。

指導老師張峻彬表示，這次參賽的智慧機器人未來應用發展相當廣泛，除可做為工廠自動化巡迴安控之用，更可應用在健康照護場域，肩負關懷機構住民動向與監控居住環境品質重要任務，市場潛力無窮。

嘉藥資管系主任劉忠峰指出，該系長期積極投入健康物聯網與智慧應用領域，也成立「智慧健康服務中心」，導入逾百萬的軟硬體設備，提供師生教學和研究之用，並補助優秀學生到海內外參加各類競賽；這次同學展現他們實務訓練成果，未來將輔導朝醫療照護方面發展，配合產學合作，勢必可創造嶄新藍海產業。

(中時 )