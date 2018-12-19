雙城論壇晚宴 兩地首長提兩岸一家親

2018年12月19日 20:42 工商 譚有勝

「臺北上海雙城論壇」歡迎晚宴19日在圓山飯店舉行，台北市長柯文哲（左）與上海市副市長周波（右）互贈禮物。（劉宗龍攝）

台北、上海雙城論壇將登場，北市府昨（19）日在圓山大飯店舉辦歡迎晚宴，兩地首長對兩岸關係的看法，格外引起外界矚目。台北市長柯文哲除了重提「五個互相」外，也提到雙方應秉持有兩岸一家親的精神。上海副市長周波則指出，兩市人民在兩岸一家親的氛圍分享親情和友情 ，在大家共同努力下，兩市將有更多合作機會。

「九合一」選舉後，兩岸再度開啟溝通平台，周波19日率上百位大陸與會人士昨日午前抵達台北松山機場，這也是周波暌違18年再次造訪台灣。上海代表團並在昨日下午參訪台達電，並在晚間出席北市府舉辦的歡迎晚宴，台北市長與柯文哲分別輪流致詞，並在晚宴上交換禮物。

柯文哲在致詞時表示，兩岸交流已經超過30年，今年也是大陸改革開放40年，現在大陸已經是世界第二大經濟體，而上海表現更是亮眼，持續展現創新的實力。

柯文哲也指出，過去8次的論壇，雙方透過交流，已簽署了30項備忘錄，深化各項領域合作，希望未來在既有的政治基礎上能夠持續合作，成為兩岸關係和平發展的典範，「只要憑藉互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，還有兩岸一家親的精神」，兩岸一定會和平穩定發展。

周波致詞時說，雙城論壇已經走過9個年頭，深入探討城市發展機會，在科技、文化、體育等領域展開許多合作，同時，「兩市人民在兩岸一家親的氛圍分享親情和友情」，相信在大家共同努力下，上海和台北的合作機會將更深入。

雙方首長致詞後，北市府以符合「循環經濟」主體的TFT回收玻璃原料手工精製而成的「靚瓶」，贈與上海市；上海則以一副「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」的書法回贈台北市，象徵兩岸關係和平發展。

此外，周波在昨日下午內科企業台達電，他表示，內湖科技園區近期和上海張江科技園區簽訂合作備忘錄，過去張江科技園區多著重在城市概念，近年為了吸引人才開始著墨於產業與科技功能，希望兩方於ICT、AIOT技術上都能互相參照。

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