安心亞沒念過大學 補教名師2句話讓她點頭如搗蒜

2018年12月19日 20:43 中時 林淑娟

安心亞、禾浩辰對談補教名師呂捷。（三立）

安心亞、禾浩辰對談補教名師呂捷。（三立）

台視、三立新週日偶像劇《你有念大學嗎？》主角安心亞、禾浩辰18日與補教界大紅人呂捷對談，當兩人遇到呂捷，對方的幽默與反應之快，讓他們完全招架不住，只能用狂笑接招。

安心亞與禾浩辰正忙於最新偶像劇的拍攝，兩人首次與補教界歷史名師呂捷對話，請名師開釋「念大學真這麼重要嗎」。而呂捷話鋒犀利與幽默早就知名在外，臉書擁有近50萬的粉絲，兩人事前還特別先上網認識呂捷。呂捷說：「當知道要和安心亞碰面時我正在健身房運動，當時立刻大叫，女神耶！她的寫真集還放在我書架上。」

由於安心亞最高學歷只有高職未讀大學，呂捷認為，不讀大學不要怕被人家瞧不起，因為你要知道自己在幹嘛，可以抬頭挺胸對瞧不起的人說：「你錢有賺得比我多嗎？環境有比我好嗎？」安心亞聽了一直點頭喊認同。她笑說自己在高中時期也算是教官界的知名人物，因為午休時間在走廊徘徊，由於身高高都會被教官注意。

呂捷當年高中畢業也因為考得不好而先放棄學業走進社會，後來因緣際會再苦讀，他說自己當時連上廁所都在背單字，每天讀書超過14小時。看到呂捷反應快又活潑，安心亞還力邀他客串演出，呂捷笑說大學時期演過皇帝，但現在回頭看卻好像是員外，而且是好色的員外，他搞笑說，如果有機會挑戰演戲很有趣，希望演教授能和安心亞師生戀。

禾浩辰在求學生涯因為會打籃球所以一路都是保送過關，話一出被呂捷K說他從以前就最討厭打籃球的，因為他都要在豔陽下打棒球，且籃球隊員都長得又高又帥。禾浩辰說，讀書時期最討厭聽到的話就是「四肢發達頭腦簡單」，認為靠體育保送直升的都無腦，還最怕被問「你學體育以後出來要幹嘛？」呂捷立刻插嘴說：「拍偶像劇呀！」

呂捷也替愛運動的人說話，認為運動員不是沒腦，只是用在不同地方，他們在球場上運用戰術都是很聰明的，因為運動也需要腦跟身體的協調，讓禾浩辰覺得好窩心。

(中時 )