揭弊者保護法草案 公告徵詢意見後送政院審查

2018年12月19日 20:49 中時 張孝義

陽光法案中重要一環的揭弊者保護法草案，法務部廉政署自11月23日將公私合併版的草案條文全文公告上網徵詢民眾建議，20天期滿，18日將草案陳報行政院審查。

廉政署指出，草案參酌近期案例所凸顯的揭弊保護特性，分別有4項立法重點，分別是：

一、擴大內部揭弊者適用範圍：因內部人員對弊端能更早察覺、且有效提供事證，草案聚焦於政府機關或企業內部人員的揭弊者保護，在2017年爆發的永豐金詐貸案中因揭弊者為企業委任的高階經理人，而無法適用勞動基準法揭弊保護規定，因此草案第4條將私部門揭弊者範圍擴大，包含「僱用」、「定作」、「委任」關係，均納入保護。

二、採內部通報併行機制：揭弊目的不僅是事後肅貪，更重要的是事前預防，如內部主管於受理揭弊通報後，能即時修正或檢討，更能有效遏止弊端的擴大或發生。台鐵員工對於普悠瑪列車的隱蔽風險，事前曾向內部主管反映，對此勇於警示、揭弊的員工，亦應受到法律保障。因此草案第6條將內部主管、首長或其指定人員跟檢察機關、司法警察機關、目的事業主管機關、監察院、政風機構等並列為受理揭弊機關，依法揭弊的員工即可受到揭弊保護。

三、層次性通報程序：民意代表的立法監督與媒體的公民監督，固然具有預防或減少國家與社會損失的效果。但考量揭弊錯誤的情形，揭弊者一旦向媒體揭弊公開爆料時，對廠商的信譽形象已造成損害，因此對於尚未經實質調查的揭弊內容，應適當規範，故草案第7條將有權調查機關及內部主管列為第一層受理揭弊機關，民意代表、媒體等單位定為第二層受理揭弊機關，以作為第一層機關失靈的補正措施。

四、重視工作權保障，防止職場霸凌：揭弊者保護法聚焦於內部人員的揭弊保護，故對工作權益保障格外注重，具體保護措施包含回復職務、回復原有工作條件與管理措施、工資補發及損害賠償等請求權。草案第8條更將故意揭露揭弊者身分而排擠或孤立的職場霸凌行為，也列為不利人事措施之一，揭弊者可請求精神上損害賠償。另從2017年離職員工舉發而查獲的過期肉品案來看，對私企業而言，強迫復職未必符合揭弊者意願，針對這種情形，草案第11條訂有「好聚好散條款」的替代方案，在勞雇雙方合意或由法院判決下，可依法終止勞務契約，並由雇主額外支付一定期間之待業補償金，讓揭弊者可另覓工作而不致影響生活。

(中時 )