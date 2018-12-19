NHK明年1／15推出中文視頻節目「NHK華語視界」

2018年12月19日 20:57 中時 黃菁菁

NHK(日本放送協會)將從2019年1月15日起，在NHK日本國際傳媒的華語網站，推出包括新聞和綜合節目的新型中文視頻節目「NHK華語視界」，在日本發生緊急災害時，也可提供國人及訪日遊客最新且正確的資訊。

NHK19日在澀谷召開記者會，公布新型中文節目開播的消息指出，節目名稱的「視界」取自「世界」的諧音，盼能幫助觀眾開拓視野，並進一步了解包括日本在內的全球最新動態。

2020年東京奧運會、帕奧會之前，訪日遊客人數每年增加，其中華語圈的遊客約占一半。NHK希望藉此新服務，向訪日遊客介紹日本的文化和各地的特點，更重要的是，在萬一發生災害時，可為大家及時提供最即時及安心的資訊。

「NHK華語視界」將自2019年1月15日起開播，週一至週五18時播出亞洲視角、卡哇伊無國界、醫療前沿、探索日本精品、商業信息流、日本頂級發明、簡明日語等綜合節目；19時至19時14分播出新聞節目；19時14分至20時播出綜合節目；20時至21時重播19時時段的節目。隔天的14時和15時的時段則重播前1天的節目。

新聞直播節目《東京網播間》週1至週5由5位主持人輪流主持，主播鎌倉千秋也是NHK新聞節目《聚焦現代》的主持人，她的父親是日本人，母親是台灣人，中文講得十分流利。

鎌倉表示，NHK在職期間曾赴大陸進修，這兩年還在台大研究所讀書。她認為播出中文節目乃是因應時代的要求，且訪日遊客已突破3千萬人，華語圈還占了一半，今年日本發生多起災害，讓訪日客心情忐忑不安，故今後將在災害發生時即時提供最新的訊息。

觀眾可在NHK日本國際傳媒官網http://www.nhk.or.jp/nhkworld 以及WORLD TV的APP上點擊觀賞。我駐日代表處在今年北海道風災時曾提供NHK最新的救災消息，NHK國際放送局中國語中心長北川薰對此表示感謝，並強調代表處今後仍會與NHK合作提供相關的訊息。

(中時 )