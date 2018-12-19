NHK明年1／15推出中文視頻節目「NHK華語視界」

NHK將從2019年1月15日在網上推出新型中文視頻節目「NHK華語視界」，負責新聞節目的主持人鎌倉千秋、NHK英文國際新聞主持人天願光雄，以及綜合節目主持人矢野浩二、曾到台灣留學的演員櫻庭奈奈美、參演NHK中文教學節目的大陸籍藝人段文凝19日出席在東京澀谷NHK舉行的記者會。(黃菁菁攝)

友善列印
中時

NHK(日本放送協會)將從2019年1月15日起，在NHK日本國際傳媒的華語網站，推出包括新聞和綜合節目的新型中文視頻節目「NHK華語視界」，在日本發生緊急災害時，也可提供國人及訪日遊客最新且正確的資訊。

NHK19日在澀谷召開記者會，公布新型中文節目開播的消息指出，節目名稱的「視界」取自「世界」的諧音，盼能幫助觀眾開拓視野，並進一步了解包括日本在內的全球最新動態。

2020年東京奧運會、帕奧會之前，訪日遊客人數每年增加，其中華語圈的遊客約占一半。NHK希望藉此新服務，向訪日遊客介紹日本的文化和各地的特點，更重要的是，在萬一發生災害時，可為大家及時提供最即時及安心的資訊。

「NHK華語視界」將自2019年1月15日起開播，週一至週五18時播出亞洲視角、卡哇伊無國界、醫療前沿、探索日本精品、商業信息流、日本頂級發明、簡明日語等綜合節目；19時至19時14分播出新聞節目；19時14分至20時播出綜合節目；20時至21時重播19時時段的節目。隔天的14時和15時的時段則重播前1天的節目。

新聞直播節目《東京網播間》週1至週5由5位主持人輪流主持，主播鎌倉千秋也是NHK新聞節目《聚焦現代》的主持人，她的父親是日本人，母親是台灣人，中文講得十分流利。

鎌倉表示，NHK在職期間曾赴大陸進修，這兩年還在台大研究所讀書。她認為播出中文節目乃是因應時代的要求，且訪日遊客已突破3千萬人，華語圈還占了一半，今年日本發生多起災害，讓訪日客心情忐忑不安，故今後將在災害發生時即時提供最新的訊息。

觀眾可在NHK日本國際傳媒官網http://www.nhk.or.jp/nhkworld 以及WORLD TV的APP上點擊觀賞。我駐日代表處在今年北海道風災時曾提供NHK最新的救災消息，NHK國際放送局中國語中心長北川薰對此表示感謝，並強調代表處今後仍會與NHK合作提供相關的訊息。

(中時 )

殘忍！6隻海狗寶寶慘遭集體斬首 … 美國務院重申 北韓愈快無核化制…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。