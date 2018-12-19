黃子佼出席洗衣機活動 不忘秀恩愛

2018年12月19日 21:08 旺報 廖慧娟

黃子佼與未婚妻孟耿如最近分別推出人生首張專輯《Live&Life》、《#不可愛》，雙雙躍登樂壇新人。黃子佼今天（19日）出席代言活動時，笑稱最近像一般出道的新人般，勤跑校園活動，且待遇也比照新人，海報上的人頭小，且被玖壹壹、頑童等人的大照片給擠到不起眼的角落位置，完全沒有金鐘節目主持人「佼哥」的身份地位。

曾表示2020將與愛情長跑5年的孟耿如舉行婚禮，黃子佼今天也透露婚事準備進度，表示最近查了黃曆，2020年第一個適合嫁娶的日子是1月8日，但迎娶時辰是早上5點到7點，等於孟耿如凌晨就得起床準備，他不捨得未婚妻那麼辛苦，只好放棄，另外再看日子。

之所以那麼積極想婚，黃子佼坦承是九合一選舉的「後遺症」。他表示，當天他為了投票，排了2個小時，事先沒料到這種情況，沒帶書或資料，只能1個人在人群的眼光中默默尷尬的排隊；回家後，就向孟耿如抱怨，表示如果2人的戶籍在一起，就可以一起排隊投票，這也成為他加快準備婚禮的動力。

佼佼不諱言，曾想過先公證、遷戶籍，再辦婚禮的可能性，但他還是希望「一條龍」的方式，一次解決所有事情，婚禮當天先迎娶，「全副武裝」到戶政事務所登記，再到婚宴現場，免得大家多次奔波。

訪問時，佼佼也提到和孟耿如維繫感情的祕訣，強調沒有老夫老妻這件事，一定要常常說愛，說得越多愛得越多，越肉麻越好，他也很樂意時不時地在社群媒體放閃、曬恩愛。

由於今天黃子佼是為惠而浦新推出的滾筒洗衣機代言，他分享自己使用洗衣機的經驗外，也意外透露孟耿如的「壞習慣」：回家後，因為太放鬆了，衣服走到哪脫到哪。

喜歡整潔空間的黃子佼看不下去，默默拿著洗衣籃沿路收拾，順手丟進洗衣機清洗。但他也強調，孟耿如只有這個壞習慣，而他從16歲離家獨立工作至今，30年來，已成為家事達人，很喜歡做家事，如果孟耿如的事業、收入更穩定，他樂當家庭主夫。

(旺報 )