足協敲定男足教頭順位 待體育署核定

2018年12月19日 21:29 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

王家中爭取中華男足教頭職位，希望本土教練能夠站出來，獲得更多表現機會。（李弘斌攝）

中華足協19日召開選訓委員會，進行男、女足國家隊教頭的遴選程序，其中女足僅前仙台七夕教頭越後和男爭取，男足部分則從5位候選人中挑出前3順位，待體育署核定人選後，再正式對外公布。

足協這次遴選國家隊總教練，男足有資歷豐富的杜利（Thomas Dooley）、前中華隊助理教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）、混血國腳殷亞吉的啟蒙教練布里托（Michel Brito）、前宏都拉斯國腳克魯茲（Arnold Cruz），與本土的王家中競爭。

王家中與蘭卡斯特19日親自出席選訓會議做簡報，殷亞吉父親殷家平代表布里托到場。蘭卡斯特表示，他的目標就是帶領中華隊在2022世足亞洲區資格賽打入第3階段12強，王家中強調該給本土教練嘗試機會，殷家平則認為台灣真正需要的是青訓好手，替布里托背書。

據了解，選訓委員除了看候選人的資歷與成績，也認為台灣現在所需要的國家隊教練，不只是把成績帶好，若是聘外教，也要能把能力與經驗傳承給本土教練。這部分蘭卡斯特也說，他只需要搭配一個外籍守門員教練，也有人選，畢竟外教的人數愈多，就會壓縮到本土教練取經的空間。

足協若聘外籍教練，薪資可透過體育署專案補助，即便這次是由本土的王家中出任，他也有聘任外籍助教的計畫，因此選訓委員雖然敲定前3順位，人選最終仍要體育署點頭。足協表示，希望能夠盡快敲定，於明年1月公布新教頭人選，再一並宣布國家隊接下來的比賽計畫。

(中時電子報)