足協敲定男足教頭順位 待體育署核定

前中華男足英籍助理教練蘭卡斯特，特地飛到台灣出席足協選訓會議，應徵國家隊教頭職位。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／台北報導
王家中爭取中華男足教頭職位，希望本土教練能夠站出來，獲得更多表現機會。（李弘斌攝）

中華足協19日召開選訓委員會，進行男、女足國家隊教頭的遴選程序，其中女足僅前仙台七夕教頭越後和男爭取，男足部分則從5位候選人中挑出前3順位，待體育署核定人選後，再正式對外公布。

足協這次遴選國家隊總教練，男足有資歷豐富的杜利（Thomas Dooley）、前中華隊助理教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）、混血國腳殷亞吉的啟蒙教練布里托（Michel Brito）、前宏都拉斯國腳克魯茲（Arnold Cruz），與本土的王家中競爭。

王家中與蘭卡斯特19日親自出席選訓會議做簡報，殷亞吉父親殷家平代表布里托到場。蘭卡斯特表示，他的目標就是帶領中華隊在2022世足亞洲區資格賽打入第3階段12強，王家中強調該給本土教練嘗試機會，殷家平則認為台灣真正需要的是青訓好手，替布里托背書。

據了解，選訓委員除了看候選人的資歷與成績，也認為台灣現在所需要的國家隊教練，不只是把成績帶好，若是聘外教，也要能把能力與經驗傳承給本土教練。這部分蘭卡斯特也說，他只需要搭配一個外籍守門員教練，也有人選，畢竟外教的人數愈多，就會壓縮到本土教練取經的空間。

足協若聘外籍教練，薪資可透過體育署專案補助，即便這次是由本土的王家中出任，他也有聘任外籍助教的計畫，因此選訓委員雖然敲定前3順位，人選最終仍要體育署點頭。足協表示，希望能夠盡快敲定，於明年1月公布新教頭人選，再一並宣布國家隊接下來的比賽計畫。

(中時電子報)

桌球》肩上責任更重 江宏傑不再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。