車神舒馬克昏迷5年傳甦醒！醫：低溫療法可減緩腦損傷

2018年12月19日 22:00 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

7度贏得F1世界冠軍的傳奇車手舒馬克（Michael Schumacher）因滑雪事故昏迷近5年，但在50歲生日到來前傳出好消息，外媒最新消息指出，舒馬克已不再臥病在床，也無需插管維持生命。

舒馬克2013年底因滑雪意外腦部重創，造成全身癱瘓且昏迷不醒，醫師用低溫治療減輕他的腦壓，隔年舒馬克雖已離開醫院回到家中靜養，但家人還是聘請醫療團隊24小時貼心照料，一週的費用就高達5萬英鎊（約195萬新台幣）。

舒馬克昏迷近5年的時間，期間一度只能仰賴外部儀器呼吸，身形甚至暴瘦到讓親友相當不捨。不過，今天英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，舒馬克已不再臥病在床且無需靠插管維持生命。

什麼是低溫療法？可從拿破崙說起

低溫療法，就是利用降低體溫，讓腦部及全身進入深度休息的狀態，幫助傷病復原，醫師形容這有點像武俠小說提到的「龜息大法」，藉由放慢呼吸等生理活動來休養生息。

台大醫院急診醫學部主治醫師黃建華說，早在19世紀就有「低溫有助傷病復原」的概念，當時拿破崙在冬天攻打俄羅斯，醫官發現受傷的軍官回營地後進帳篷烤火，傷勢很快惡化，甚至必須截肢，但無福享受溫暖營火、在帳篷外吹冷風的小兵，傷勢反而沒那麼糟，醫官注意到低溫似乎可以減緩傷口惡化，但並不了解為什麼。

1950年代，醫界開始將低溫療法應用在心臟及腦部手術過程中，藉由降低體溫，進而降低腦部耗氧量，保護腦部不會因心跳停止而缺氧、造成損傷。

臺中慈濟醫院預防醫學中心副主任黃軒說，低溫治療的主要目的在保護腦部，減緩或停止腦部損傷。有實驗發現，每降低體溫1度，腦部的氧氣代謝率就減少6～8％，讓腦部比較不會因缺氧而受損；全身的新陳代謝和氧氣消耗量也下降，為身體爭取復原時間。

當心跳停止，心臟不再送出帶著氧氣的血液到腦部，腦細胞非常脆弱，只要缺氧約4、5分鐘就會開始壞死，即使急救後恢復心跳、血壓，但因腦部已經永久受損，造成各種程度的失能，如語言功能、肢體活動受到影響，甚至昏迷不醒，變成植物人，需要長期照顧等。

黃軒說，過去對這樣急救後仍昏迷的病人，醫師只能採用支持性療法，比如呼吸困難的病人就接呼吸器，剩下的則靠病人自己。但低溫療法，卻為這類病人帶來一線生機。

非人人適用 這2種狀況較合適

低溫療法並非每位急救後的病人都適用，需要慎選病況。而目前最常應用在2種情況：

1.心跳停止，經急救後恢復心跳、血壓，但仍昏迷的病人︰比如心臟疾病（心律不整等）、嗆到窒息、溺水都可能造成心跳停止，經心肺復甦術（CPR）急救後恢復自發性心跳及血液循環，但昏迷指數小於8分（重度昏迷），或無法遵從口頭命令時，可以考慮接受低溫療法。

另外，心臟病發，例如心肌梗塞的病人可能需要心導管手術，也可考慮同時接受低溫治療。

2.新生兒腦部缺氧︰比如生產過程不順利，胎兒腦部缺氧，可能變成腦性麻痺，也可盡快使用低溫療法，看看有沒有機會減少腦部損傷。

至於像舒馬克這樣的腦部外傷，低溫療法可降低腦壓，但對於整體傷勢的恢復，效果還不確定。黃建華認為，意外發生的瞬間，腦部受強大撞擊，已嚴重受損，低溫療法雖然可以降低腦壓，但無法全面使已經嚴重受損或死亡的腦細胞恢復正常。

至於不適合採用低溫療法的人，則包括末期病人、心跳停止前已長期無意識、嚴重外傷、嚴重休克、嚴重凝血功能異常或大出血、孕婦等。黃建華說，低溫療法除了降低死亡率外，最主要的目的是希望減少失能、避免臥床，「不只是延長壽命，還要有生活品質，不是躺在床上被人照顧，」因為很多心跳停止的病人被救回來，卻變成植物人，病人和家屬都受苦。

也因此，醫師會考量病人心跳停止前的健康狀態，如果長期臥床、意識不清，表示過去腦部已有損傷，低溫療法並沒有辦法回復這些傷害，幫他們醒過來，故不建議使用。

降溫方式分2種 恢復心跳後4～6小時是關鍵

降低體溫的方式可分體內、體外2種，必要時可同時進行。體外降溫，是指在鼠蹊部、腋下和頸部放置冰敷袋，頭部戴冷卻帽，蓋上冷卻毯，胸背部及大腿貼冷卻貼片等；體內降溫則是指注射冰的生理食鹽水。

此外，用低溫治療必須把握黃金時間。「在心跳恢復後愈快開始愈好，最好在4～6小時內開始，最慢不要超過12小時，」黃建華說，如果腦部損傷剛開始或還在進行中，此時用低溫療法有助減緩或停止傷害，但如果已昏迷數天，腦部壞死已成定局，再用低溫療法意義不大。

(中時電子報)