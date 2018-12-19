獲技職之光畢業後從學徒做起 目標開公司

吳鳳科技大學電機工程系黃柏期（中）榮獲教育部第14屆技職之光，也是吳鳳科大連續第6年有學生獲此殊榮。（張亦惠攝）

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今年6月應屆畢業的黃柏期，擁有5張乙級證照及8張丙級證照。（張亦惠攝）

吳鳳科技大學電機工程系黃柏期榮獲教育部第14屆技職之光，也是吳鳳科大連續第6年有學生獲此殊榮。今年6月應屆畢業的黃柏期，擁有5張乙級證照及8張丙級證照，卻選擇從基層水電學徒做起，黃柏期說，是為了以後做準備，夢想是開一間水電公司。

黃柏期的父親是視障人士，母親則是來自印尼的新住民，家中4個小孩中，有2位也有視覺障礙，靠著父親幫人收驚，母親打零工養活一家老小，高中時，因北港農工老師各方協助下考取第一張室內配線丙級證照，後因負擔不起乙級費用而放棄考證。黃柏期說，高中畢業時不知是否繼續升學，父親說「想讀就讀，錢會再想辦法」讓他有機會成為技職之光。

吳鳳科技大學校長蘇銘宏說，6日頒獎典禮後有許多公司老闆與他接洽，想提供黃柏期更高薪的工作，並願意重點栽培，但黃柏期絲毫沒有動心，依然繼續在原來的公司從事基層水電工的工作。

黃柏期表示，身為家中老大，未來勢必負擔整個家庭的生計，甚至要照顧弟妹的家庭，在學校學的是機電整合，現在的公司則可以學基礎水電，黃柏期說，這是在為未來打基礎，目標是開水電公司。

黃柏期提到，雖然經濟的壓力讓他需要放棄很多大學生該有的生活，但是他仍不後悔，「自己不努力沒人替你努力」從基層做起，跟著水電師傅跑工地，期許未來能翻轉家中經濟。

(中時 )

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