醫工系雷射針灸研發獲科技部產學特優獎

2018年12月20日 00:11 中時 林雅惠

王智昱教授致力於中醫儀器的現代化，獲科技部產學特優獎。（林雅惠攝）

在AI智慧醫療時代，傳統針灸治療是否也有可能以機器取代？義守大學生物醫學工程學系教授王智昱，多年來投入雷射針灸儀器研發，致力於中醫儀器的現代化，跨領域串連生醫光電等背景專業，繼2015年獲得科技部工程技術研究司的產學合作優良獎後，2018年再度獲得「產學合作特優獎」，創新成果廣受關注。

傳統中醫針灸治療，病患通常需要多次往返診所，時間、金錢成本所費不貲，倘若針對某些輕微症狀，病患能在家進行自我診療，將有助於紓緩各方壓力。

王智昱教授研發設計凸顯雷射針灸「提插」作用，強化「得氣」的功效與時間，運行手法不受限定格，而能針對需求移動針尖位置，同時改變重插、輕提的頻率，針對使用者特殊需求，增加局部的刺激效果。

王智昱說，從2010年開始著手研究，不斷嘗試改變擬真型雷射針灸儀型態，目前屬於第三代成果，但仍處於試驗樣本階段，期望未來能大量生產，廣為流傳。

他表示，新一代儀器可針對人體四肢常用穴位進行針灸，可供設定力度、手法、提插速度等功能，手法又區分為補法、瀉法、平補平瀉和無補瀉4選項，因應病患多元需求，發揮AI智慧醫療特色。

(中時 )