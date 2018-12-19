2018年12月19日 23:25 旺報 王曉鈴

交通部觀光局今年度再遴選出207家好客民宿。（商研院提供）

好客民宿破千家 大跳抖音迎陸客

交通部觀光局為提升臺灣整體旅遊住宿品質，從合法民宿中嚴選出「好客民宿」，打造官方認證安心、可靠的民宿品牌，今年度再遴選出207家好客民宿，於12月19日舉辦頒獎典禮。加上原本獲好客民宿認證標章的873家，好客民宿累計突破千家，達到一個新里程碑。

今年度遴選出207家好客民宿，具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大精神，且呈現生態環保、老屋改造、異國風情等多樣風貌，為臺灣旅遊住宿新生力軍。

近年綠色環保意識抬頭，友善環境漸漸在國內外受到重視，為促進旅遊住宿的永續經營，交通部觀光局邀請「散步的雲—日月潭生態民宿」民宿主人范懷仁，分享如何以友善環境、專業服務的理念，打造全台首家低碳建築民宿，以及兼顧環境與永續經營的展望。「散步的雲」日前才獲得百大好客民宿綠色樂活主題的首獎。

交通部觀光局副局長張錫聰指出，自2011年起推出好客民宿認證標章以來，經由全台的培訓課程與遴選，達到好客民宿突破1000家的里程碑。近年來在努力推廣下，部分縣市好客民宿申請家數皆顯著成長，例如金門、台東、台南等地區。尤其是花蓮獲得好客民宿認證已突破200家，為全台之冠。

台灣好客民宿協會理事長黄秀惠指出，好客民宿業者都具備熱情待客的特質，看好陸客自由行市場，日前好客民宿協會在金門舉辦理監事暨研習，特別舉辦講座分享如何利用網路科技掌握市場，與會的好客民宿業者現場學習開微信朋友群，嘗試成為自媒體。

有趣的是，熱情大方的好客民宿業者現學現賣，在金門地標莒光樓前跳舞，還錄製一段抖音短視頻。黄秀惠說，「這是一個新嘗試，我們期許每家民宿都是『網紅民宿』，吸引陸客前來體驗台灣優質的好客民宿。」

「目的不在賺人民幣，而是服務。」黄秀惠表示，為方便自由行陸客消費，這次利用好客民宿協會在金門辦研習的機會，部分業者利用小三通到大陸拜會廈門台辦，希望增進交流，也利用機會開戶，方便未來住宿的陸客使用微信支付。

(旺報 )