陳其邁直播 唱《咱上愛的所在》、《紅豆》送給韓國瑜

2018年12月19日 22:36 中時 林宏聰

陳其邁19日晚間再度開直播，線上最多約1萬人同時觀看，他邀歌手林宗興及1名女邁粉擔任特別來賓，3人合唱競選歌《咱上愛的所在》，以及選舉期間批評過韓國瑜的創作者林夕代表作《紅豆》，直言「把這兩首歌送給韓市長，既然就職典禮要唱，希望你也會喜歡這2條高雄市民很喜歡的歌！」

陳其邁表示，《咱上愛的所在》這首歌是路寒袖作詞、林宗興作曲，他很喜歡，希望未來成為高雄市民都很喜歡的歌。林宗興則說，當初是1個晚上就寫好這首歌，並爭取親自錄唱，很感謝「邁哥」給他這次創作機會。

陳其邁今晚化身主持人，話比以前多，也特別展現輕鬆一面，虧林宗興常到駁二把妹、新專輯封面和本人不一樣、並與擔任義大利餐廳店長的28歲女邁粉大聊未來夢想及最愛的高雄角落，更打趣說3人不同年紀，是「老中青」三代合體，線上邁粉也訝異留言「其邁其實滿會聊天的耶！」

陳其邁說，這次選舉努力不夠，以後會更努力，競選期間點點滴滴有相當多的感受，要謝謝很多好朋友、兄弟姊妹對他的感情，不管如何，在這裡的高雄人都很熱愛這個地方，他特別要求林宗興再彈吉他，重唱1次《咱上愛的所在》。

但陳其邁似乎對歌詞並不熟悉，好幾次跟不上旋律，最後一句solo「這個美麗的所在」終於展現實力，音調頗準，隨後三人也合唱林夕歌曲《紅豆》，他說，這2首歌送給韓國瑜市長，好聽的歌與好朋友分享，這是屬於高雄市的歌。

(中時 )