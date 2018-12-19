李千那見父淚崩 「謝謝我爸一路的反對我」

2018年12月19日 22:40 中時 蔡琛儀

李千那與爸爸、專輯製作人陳子鴻。(樂是達提供)

李千那推出台語專輯。(樂是達提供)

李千那將推出台語專輯《查某囡仔》，18日舉辦聽歌會，她的爸爸昨也到場，她忍不住淚崩：「我很謝謝我爸一路的反對我，他成為我前進的動力，他愈是反對愈讓我想要成功給他看，我對他是又愛又恨。」

李爸爸表示，李千那很久前就曾跟他說要出一張全台語專輯，而且是陳子鴻擔任製作，當時他心想怎麼可能，原來當時李千那在《星光大道》參賽無法晉級時，陳子鴻對她說：「千那，你的武器是台語歌，怎麼會唱國語歌呢？」當時他就心想原來陳子鴻有在關注自己的女兒，被黃子佼笑虧：「沒想到李爸爸記仇記這麼久，11年前的陳年往事都記住。」

李千那說，爸爸的母語是台語，因此一直希望她出台語專輯，這次也算是圓了家人的夢，不過她還將原本學的台語全打掉重練，在陳子鴻的嚴格要求下才順利過關。她表示，在唱〈查某囡仔〉時，腦中浮現出道3年沒發片的日子，因此相當感謝作詞人陳泓宇與作曲人蕭煌奇，道出她的內心。她在專輯中也挑戰唱饒舌，但沒有請益同樣唱饒舌的男友ECHO。

李千那一對兒女現在都已上國中，近日也開始準備考高中，她表示女兒從小四就開始學鋼琴到現在，志願是當鋼琴老師；兒子則是愛打網球，也參加過不少比賽，「他們都有自己很清楚的目標，很放心。」但她坦言很自責沒能陪著孩子成長，「我希望可以用盡一切好好賺錢，做出更好的成績回饋他們。」

(中時 )