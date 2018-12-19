國寶級手繪電影看板畫師顏振發獲頒台南市卓越市民

2018年12月19日 23:05 中時 曹婷婷

出身台南下營的國寶級手繪電影看板畫師顏振發，屢憑藉精湛手藝，躍上國際媒體，享譽國際，誓言「要畫到看不見為止」的精神，令人敬佩，2013年被美聯社譽為「台灣國寶」，BBC也曾大篇幅專文介紹他，近期，國際精品品牌GUCCI更邀他合作，在台北永康街彩繪出一面藝術牆，在國際與台灣引起熱烈討論，台南市政府今天頒發卓越市民給顏振發，表彰其推廣藝術及對台南的重大貢獻。

顏振發18歲透過姑姑友人介紹，到台南市區當學徒畫電影看板，啟蒙師傅是台灣畫壇前輩郭柏川的學生陳峰永，目前是全台灣碩果僅存的電影看板師傅，40多年來，畫過逾千幅電影看板作品，除了是台灣手繪電影看板畫師第一把交椅，也可能是這項技藝碩果僅存的保存者，累積近半世紀手繪電影海報的好功夫。

顏振發近年為保留這項傳統技藝、培養接班人，和台南全美戲院合作推出「全美今日戲院手繪看板文創研習營」，教授有興趣的民眾，學習電影海報人物繪畫技巧。4年來有400人次向他學畫，甚至有日本、新加坡與香港人專程飛來，希望習得他40功力。

顏振發也不藏私，認真授課，希望找到下一塊璞玉，延續手繪電影看板的傳統，更讓自己的畫法能夠傳承下去。

市府感謝顏生生用心深耕文化藝術的用心，致力留下美好的手繪電影看板技藝，令人欽佩，今天頒發卓越市民匾額，以茲表揚。

除了顏振發，另也表彰大新美術館創辦人王慶祥和合唱藝術家張智真。王慶祥近年發起「藝術森林計畫」，積極在故鄉台南推廣藝術，倡議台南要成立100家私人美術館，並拋磚引玉，承諾至少資助成立10家，現已有7家開幕或試營運中，市府肯定其以藝術帶動城市的美學運動，為台南構築新的藝術視野，形成藝術家與收藏家互動模式的新典範。

合唱藝術音樂家張智真於1994年與友人共同成立晶晶兒童合唱團，至今已連續11次獲得全美合唱指揮聯盟（ACDA）邀請演出及演講，以及三次獲得音樂殿堂卡內基音樂廳客座指揮之邀請演出，享譽國際也不忘回饋家鄉，默默為台南的合唱事業耕耘付出，每年自掏腰包回台，熱心義務指導合唱團，在合唱界被視為傳奇。

(中時 )