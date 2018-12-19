國寶級手繪電影看板畫師顏振發獲頒台南市卓越市民

台南市代理市長李孟諺頒贈台南市卓越市民給國寶級手繪電影看板畫師顏振發。(台南市政府提供)

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出身台南下營的國寶級手繪電影看板畫師顏振發，屢憑藉精湛手藝，躍上國際媒體，享譽國際，誓言「要畫到看不見為止」的精神，令人敬佩，2013年被美聯社譽為「台灣國寶」，BBC也曾大篇幅專文介紹他，近期，國際精品品牌GUCCI更邀他合作，在台北永康街彩繪出一面藝術牆，在國際與台灣引起熱烈討論，台南市政府今天頒發卓越市民給顏振發，表彰其推廣藝術及對台南的重大貢獻。

顏振發18歲透過姑姑友人介紹，到台南市區當學徒畫電影看板，啟蒙師傅是台灣畫壇前輩郭柏川的學生陳峰永，目前是全台灣碩果僅存的電影看板師傅，40多年來，畫過逾千幅電影看板作品，除了是台灣手繪電影看板畫師第一把交椅，也可能是這項技藝碩果僅存的保存者，累積近半世紀手繪電影海報的好功夫。

顏振發近年為保留這項傳統技藝、培養接班人，和台南全美戲院合作推出「全美今日戲院手繪看板文創研習營」，教授有興趣的民眾，學習電影海報人物繪畫技巧。4年來有400人次向他學畫，甚至有日本、新加坡與香港人專程飛來，希望習得他40功力。

顏振發也不藏私，認真授課，希望找到下一塊璞玉，延續手繪電影看板的傳統，更讓自己的畫法能夠傳承下去。

市府感謝顏生生用心深耕文化藝術的用心，致力留下美好的手繪電影看板技藝，令人欽佩，今天頒發卓越市民匾額，以茲表揚。

除了顏振發，另也表彰大新美術館創辦人王慶祥和合唱藝術家張智真。王慶祥近年發起「藝術森林計畫」，積極在故鄉台南推廣藝術，倡議台南要成立100家私人美術館，並拋磚引玉，承諾至少資助成立10家，現已有7家開幕或試營運中，市府肯定其以藝術帶動城市的美學運動，為台南構築新的藝術視野，形成藝術家與收藏家互動模式的新典範。

合唱藝術音樂家張智真於1994年與友人共同成立晶晶兒童合唱團，至今已連續11次獲得全美合唱指揮聯盟（ACDA）邀請演出及演講，以及三次獲得音樂殿堂卡內基音樂廳客座指揮之邀請演出，享譽國際也不忘回饋家鄉，默默為台南的合唱事業耕耘付出，每年自掏腰包回台，熱心義務指導合唱團，在合唱界被視為傳奇。

(中時 )

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