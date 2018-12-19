李康生赴金門合作日籍導演 學開船一日就上手

2018年12月19日 22:40 中時 徐桐炘

李康生、馬志翔、永瀨正敏和蔡明亮在金門相見歡。（取材自李康生臉書）

金馬影帝李康生近日赴金門拍新片，繼國片《樓下的房客》後，再度接演非蔡明亮執導的電影，他還為戲學開漁船，前2日抵達金門後，每天上課一小時，他得意表示：「第一天就很上手，第二天就可以開船在港口裡跑。」困難點是船隻和車輛轉彎方式是「反方向」，他仍得小心翼翼駕駛，「而且最便宜一艘也要200萬。」有時還會衝過頭，「迴轉半徑要抓很準，這時教練就會搶到我身邊幫忙駕駛。」

李康生因熱愛海上活動，曾想過考船舶駕駛執照，此次也想為戲挑戰，但因漁船必須有漁民證，只好放棄，他也透露，過往沒考證照其實是因不諳水性，雖熱愛浮淺，卻不善於游泳，大多會抱著魚雷浮標下水以確保安全，但船舶駕駛必須通過游泳術科考試，才讓他一再卻步。

新片改編自日本芥川獎得主的情慾小說，片名未定，由永瀨正敏主演，李康生和馬志翔客串要角，曾在台遍尋不著大尺度裸露女演員，如今終於順利開拍，據知女主角是由3000人海選中脫穎而出。

電影由日本導演奧原浩志執導，劇組為台日合作，因奧原是蔡明亮影迷，極力邀請李康生參演，並表示能找來李康生對他來說意義重大，剛好奧原老婆會說中文，還有翻譯人員協助，所以溝通不是問題，李康生接下來將密集拍攝2日，21日返台。

(中時 )