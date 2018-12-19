台中空品拉警報 林佳龍提醒市民注意防範

台中市長林佳龍今晚在臉書PO文，提醒市民注意空汙狀況。（翻攝林佳龍臉書）

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台中市長林佳龍強調，空汙防制是場長期戰爭，希望台中的空品能越來越好。（盧金足攝）

台灣西部地區19日下午起空氣品質拉警報，晚間時后里等7個測站已爆出紅害，台中市長林佳龍在臉書發文提醒民眾注意空汙狀況，也強調市府已啟動一級應變，要求工廠自主降載減排，並盼台中的空品能越來越好。

受風場偏東風，台中市位於背風面影響，空氣品質於下午開始惡化，依據台中市政府環保局空氣品質監測網資料，到晚間9時為止，台中市大甲、后里、文山、梧棲、東大、西屯與忠明等7個空品測站，因細懸浮微粒暴增而亮起對所有族群不健康的紅燈。

即將於25日卸任的林佳龍，今日晚間透過臉書提醒空氣品質惡化，請大家注意防範，表示市府已啟動預警一級應變，採行因應措施，全力降低對市民的衝擊。

林佳龍指出，環保局已聯絡前30大工廠自主降載減排，並加強稽查工廠排放異常；通知前100大工地加強週邊道路洗掃作業，營建工地揚塵逸散查處，清潔隊及各企業認養道路加強洗掃，通知台電持續配合空品不良環保降載。

由於未來三天，大環境風場都是偏東風情形，風速不大，預計空品不良狀況將持續到周末，林佳龍說，市府將持續監控空氣品質，執行相關應變措施，他強調，空汙防制是場長期戰爭，希望台中的空品能越來越好。

林佳龍PO文貼出沒多久，網友熱烈按讚，感謝貼心提醒，也有人提醒林佳龍要注意保暖，直呼林佳龍是「暖男龍龍」，希望台中市趕快揮別紅害的空品。

(中時 )

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