罹患子宮肌瘤扭轉　女子開刀後康復

小港醫院婦產科醫師劉奕吟（右）說明患者林小姐（左）罹患子宮肌瘤的情形。（林瑞益翻攝）

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旺報

33歲林小姐因突發性腹痛至診所就診，疑似腸胃炎，服用藥物後情況並未顯著改善，疼痛持續且出現發燒情況，至小港醫院急診就診，經會診婦產科後，發現腹部可明顯觸摸到腫瘤，經電腦斷層檢查，發現子宮上有大大小小的腫瘤，最大為14x8公分，且合併有腹水，因懷疑有子宮肌瘤扭轉或其他惡性的可能，因此建議接受手術治療。

醫生在手術中發現最大顆帶蒂的肌瘤發生扭轉缺血壞死，最後共切除了10顆肌瘤，林小姐術後腹痛及發燒情況復原良好，目前已順利回到工作崗位。

子宮肌瘤是女性最常見的良性骨盆腔腫瘤，30歲以上每5人就有1人有子宮肌瘤，50歲以上族群盛行率則有7成到8成。子宮肌瘤的成因仍不明確，目前研究顯示跟種族、基因、環境荷爾蒙、肥胖及飲食有相關性，一般認為雌激素刺激是誘發子宮肌瘤的因子之一。

小港醫院婦產科醫師劉奕吟說，子宮肌瘤的症狀跟生長的位置及大小有相關性，絕大部分的肌瘤是沒有症狀的，通常是健康檢查時意外發現，但若肌瘤長的位置不佳或過大，可能出現經血量多、不正常陰道出血、經痛、腹部壓迫感、頻尿、便秘或是不孕。若有急性腹痛出現，則要小心肌瘤變性、感染、肌瘤扭轉、黏膜下肌瘤經子宮頸排出或其他內外科疾病的可能。

子宮肌瘤扭轉是很少見的情況，主要發生於漿膜下帶蒂的肌瘤，肌瘤超過5公分以上、蒂長且細、或是懷孕時較容易發生，病患臨床表現有急性腹痛合併噁心、嘔吐，若扭轉時間過久，造成肌瘤缺血壞死，則會出現發燒、畏寒等症狀。若懷疑是肌瘤扭轉，目前的建議是手術治療為主。

(旺報 )

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